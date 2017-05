American Society of Appraisers 2017-2018 Election Results

Media Contact

Todd Paradis

703-733-2124

tparadis@appraisers.org Todd Paradis703-733-2124

End

-- We are pleased to announce the results of ASA's 2017-18 elections for the new International Officers, Board of Governors and Discipline Committee Officers and Members At-Large. Those elected will officially take office on July 1, 2017.This prestigious group of professionals has consistently demonstrated their support and dedication to the mission of ASA and our members. We commend these individuals and appreciate their service. We wish them all the best in their new positions.International President—Sharon A. Desfor, ASAInternational Vice President— Robert B. Morrison, ASAInternational Secretary-Treasurer—Douglas R. Krieser, ASARegion 2 Governor—G. Adrian Gonzalez Jr., ASARegion 4 Governor—Rob Metcalf Jr., ASARegion 5 Governor—Garrett Schwartz, ASATravis L. Avant, ASA, ARM-RPJoel D. Gonia, ASA, ARM-MTSJeffrey S. Tarbell, ASAKenneth J. Pia Jr., ASAErin Hollis, ASARonald L. Seigneur, ASAArlene L. Ashcraft, ASAJaclyn Burket, ASAAdam M. Smith, ASAMark L. Zyla, ASAChristina (Nina) M. Woolford, ASA, MGABeth Doughty, ASA, MGADuane W. Hutchison, ASA, MGAWarren H. Morss, ASAKennon E. Young, ASA, MGASamuel Shapiro, ASAKaren Milan, ASAWilliam M. Engel, ASAPaul R. Cogley Jr., ASALela Hersh, ASAAnalee McClellan, ASATom Simatos, ASAJennifer N. Carman, ASAPaul Drooks, ASAJohn V. Henley, ASAPaul D. Roberts, ASAMichael H. Evans, FASATom Simatos, ASARaymond H. Krasinski, ASALawrence Foley, ASABrian S. Kirksey, ASADavid R. Lewis, ASAMike Pratt, ASAWilliam Redpath, ASAChair, Tellers & Credentials CommitteeVictoria Wasmund, ASAMember, Tellers & Credentials CommitteeFor more information visit ASA Online ( http://www.appraisers.org/ asa-newsroom/ article/2017/ 05/31...