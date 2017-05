Der Noblechairs ICON Series, mehr als ein Gaming-Stuhl

noblechairs- icon- gamign- stuhl- in- schwarz- seitlich

Contact

Tjorven Lundgren

gaming-stuhl.de

***@gaming-stuhl.de Tjorven Lundgrengaming-stuhl.de

End

-- Mit dem Noblechairs ICON Series können Spiele nun noch aktiver erlebt werden. Denn einmal platz genommen, ist das Gefühl dem eines Rennwagens gleich. Hochwertiges Leder lädt ein, länger zu bleiben. Gleichzeitig überzeugt der Stuhl durch eine breite Rückenlehne und auch durch die Eigenschaft, sich in der Höhe verstellen zu lassen. Mit roten Nähten wird für Akzente gesetzt, welche sich über den ganzen Stuhl hinweg strecken. Doch auch was den weiteren Komfort angeht, muss sich dieser Stuhl nicht verstecken. Und so kann auf extra breite Armlehnen gesetzt werden, welche auch nach einem anstrengenden Spielerlebnis für mehr Entspannung sorgen können.Bei diesem Noblechairs ICON Series wird die Federung eines Sportwagens nachempfunden. Der Spieler fühlt sich von Anfang an wohl und kann in seinem Spiel aufgehen. Selbst größere Spieler können auf diesem Stuhl platz nehmen, da dieser bis zu 180 kg aushalten kann. Wenn dann vor Freude gewippt werden möchte, ist auch das bis zu einem bestimmten Grad möglich. Die Rückenlehne kann von 90 - 135 Grad verstellt werden. Dank der 4D Armlehnen gelingt es auf Anhieb, für mehr Gemütlichkeit zu sorgen. Mehr Informationen gibt es hier: http://gaming- stuhl.de/noblechairs- icon/ Jener hierbei verarbeitete Komfortschaum sorgt dafür, dass sich müde Arme, oder auch Hände schnell wieder erholen können. Hauptsächlich wird bei diesem Stuhl ein hochwertiger Komfortschaum verwendet, welcher seine Form nur dann verändert, wenn der Spieler sich hingesetzt hat. Danach nimmt der Schaum seiner herkömmliche Form an. Der Stuhl bleibt demnach immer ergonomisch geformt. Selbst der Nacken - und Lendenbereich, also jene Bereiche, welche nach längerem Spielen zuerst schmerzen, werden von diesem Noblechairs ICON Series optimal gestützt.Der Noblechairs ICON Series ist ein Gaming-Stuhl, welcher auch auf sämtlichen Böden verwendet werden kann. Ganz gleich, ob es sich um Hartböden, oder Teppiche handelt, die hochwertigen Rädre ermöglichen ein leichtes hin und herbewegen des Stuhles. Bis zu zwei Kissen werden gleich mit angeboten, sodass diese an beliebigen Stellen des Stuhles platziert werden können. Veganer können aufatmen. Beim Leder handelt es sich um einen Kunstlederbezug.Dies sorgt für ein atmungsaktives Design, welches bequem und gleichzeitig atmungsaktiv ist.Neben dem Sitzmaterial ist auch ein hochwertiges Gestell von Vorteil. Und so kann dieser Stuhl auf einem Stahlrahmen setzen, welcher sich mit Aluminium abwechselt. Das Aluminium Material ist am Fußkreuz anzutreffen. Dank der Atmungsaktivität müssen auch keine Schweißflecken oder vergleichbares in Kauf genommen werden. Selbst jene, welche eher zu einer anderen Farbe, als Rot tendieren, werden mit solch einem Stuhl nicht enttäuscht. Insgesamt gibt es drei Modelle. Worunter auch ein Stuhl mit blauem Muster anzutreffen ist. Insgesamt befinden sich 55 Prozent Schaumpolterung in solch einem Stuhl, was bewirkt, dass der Stuhl deutlich länger haltbar ist, als vergleichbare Modelle. Selbst bei der Bestickung wurde nicht willkürlich gehandelt. Hierbei kann auf ein Diamantmuster gesetzt werden, welches dem Stuhl noch einmal mehr das gewisse Etwas verleiht. An der Seite befindet sich eine Art Rad, mit welchem der Winkel der Rückenlehne eingestellt werden kann. Der Stuhl hat aber zudem auch die besondere Eigenschaft, wie ein Chefsessel zu wirken.