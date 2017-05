Minimalist runners aumenta un 96% en sus ventas

Minimalist Runners empresa especializada en el calzado deportivo para hombres, mujeres y niños con una inmensa variedad de modelos tanto para correr, para montaña, fitness, casual y asfalto ha empezado este año con un buen pie.

-- Algo está cambiando en la mente de los consumidores. Tras años de sufrimiento y contención del gasto, parece que ese 'chip' está virando. No es gasto desenfrenado, pero sí recuperación de algunos hábitos de consumo, sobretodo ocio. El consumidor empieza a gastar más en productos destinados a sí mismo: ocio, deporte, hobby, etc. Se está empezando a notar, sobretodo en el sector del running, el cual siempre está en constante crecimiento.En el primer trimestre de este añoen sus ventas respecto el año pasado. Un factor clave han sido las mejoras en su web y la internacionalización de la venta de productos, llegando a un gran número de países de la Unión Europea.También ha ayudado a este crecimiento laque destacan por su gran calidad en todos los materiales y diseños empleados con una buena calidad y a un precio inmejorable y como no también por la confianza de sus clientes y las marcas utilizadas.Para continuar manteniendo este crecimiento exponencial, han decidido continuar subiendo productos a su catálogo de productos de deporte. Empezarán a introducir: accesorios de running, ropa de running, suplementos nutricionales​, ​etc.Aproximadamente, serán unas dos mil referencias físicas de las mejores marcas, para continuar con este crecimiento el próximo año.Visita: http://www.minimalistrunners.com