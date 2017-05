Beneficii ale lentilelor de contact colorate

freshlook_ colors_ lentile_ colorate_ optilen

-- Lentilele de contact colorate iti ofera posibilitatea de a schimba culoarea ochilor. Insa alegerea celor mai potrivite modele nu este una chiar foarte simpla, asa cum pare la prima vedere!Culoarea care ti se potriveste cel mai bine depinde de mai multi factori, cum ar fi culoarea parului si tonul tenului. Depinde, pana la urma, si de imaginea pe care vrei sa o creezi, daca vrei un look subtil si natural sau unul dramatic si curajos!Pentru un aspect cat mai aproape de natural, lentilele care sa defineasca marginile irisului si sa sublinieze mai bine culoarea naturala sunt ideale. Aceste lentile sunt cunoscute drept lentile intensificatoare.se poate opta pentru lentilele de contact colorate gri sau verde, in cazul in care ai ochii de culoare albastra, in mod natural!Daca te afli in cautarea unui look mai dramatic, care este imediat observat, atunci este de preferat purtarea unor lentile de contact in culori mai puternice. Sunt modelele care te scot din anonimat, care intr-adevar iti schimba privirea. Lentilele de contact colorate pot fi alegerea ta perfecta daca trebuie sa participi, de exemplu, la o petrecere cu tematica (haloween, poate?). Ele te pot ajuta sa fii cat mai aproape de persoanjul ales pentru petrecerea la care vei lua parte.Lentilele de contact opace sunt cea mai buna alegere pentru cei care au ochii caprui inchi sau negri, pentru ca ofera o schimbare care se observa imediat.Daca ai tenul inchis la culoare, lentilele de contact care au culori stralucitoare pot crea o imagine noua, schimbata. Exista producatori de lentile de contact care fac lentile colorate personalizate, in functie de dorintele clientului.Lentilele de contact destinate schimbarii culorii ochilor se supun acelorasi reguli de ingrijire ca si lentilele destinate corectarii unor probleme de vedere. Acestea trebuie sa fie tinute in solutie speciala destinata lentilelor de contact colorate. Exista si modele de unica folosinta, pe care le poti purta numai o singura data, dar si modele saptamanale, lunare sau anuale. Ramane ca tu sa alegi culoarea care crezi ca ti se potriveste. Online, este foarte simplu de achizitionat, exista magazine precum Optilen: https://www.optilen.ro/ lentile-de-contact- colorate.html - dar si alte locatii virtuale de unde le poti cumpara.Sau, de ce nu, chiar la optica medicala de langa casa ta! Este timpul sa faci o schimbare, alege modelele care iti pun in valoare tenul sau culoarea pielii!