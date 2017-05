Fordelene med å ta opp et studielån

End

-- Som student har du mulighet til å ta opp studielån og stipend fra Lånekassen. Dette er noe alle studenter bør benytte seg av, ettersom det har svært gode vilkår og betingelser. For å få stipend må du først gå veien om lån. Når du får pengene utbetales hele beløpet som lån, men en stor del av lånet vil bli gjort om til stipend etter at du har bestått eksamen.Et studielån har mange fordeler ved seg som du ikke får ved å ta opp andre lån. Blant annet er studielånet det billigste lånet du kan ha, og det kan derfor være lurt å ta opp hele beløpet uansett om du trenger det eller ikke. Nedenfor går vi gjennom noen av de viktigste fordelene med studielånet.Rentefritt mens du studerer: Studielånet er rentefritt under hele studietiden. Det vil si at du ikke taper penger på å ha det under hele denne perioden. Du bør derfor ta opp fullt lån selv om du ikke trenger alle pengene, ettersom dette er penger du ikke taper på å ha før etter at studieperioden er ferdig. Hvis du ikke trenger alle pengene nå, kan du heller sette de på en høyrentekonto slik at du har de til å betale på andre lån du kommer til å ta opp. Dette rådet forutsetter at du ikke bruker mer enn du ellers ville gjort. Du bør ha tilsvarende med penger på konto, eller bruke det ekstra lånet til å dekke et annet lån.