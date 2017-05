Refinansiering av forbrukslån, Finanskompass.com

End

-- Ikke alle kjenner til hva begrepet refinansiering innebærer, men dette kan faktisk være et ord det er lurt å gjøre seg litt bedre kjent med. Visste du for eksempel at refinansiering kan hjelpe deg til å få mer orden på økonomien?Refinansiering betyr å ta opp et nytt forbrukslån for å betale ned andre smålån og kredittkortgjeld man sitter med. Ved å gjøre dette kan du få en lavere rente, og du trenger kun å forholde deg til én lånetilbyder og én regning. Slik kan du spare penger, og unngå at betalingsproblemene blir for alvorlige. Refinansiering innebærer ikke at noe av den eksisterende gjelden slettes, men ved å flytte pengene til de riktige stedene og sørge for at du får lavest mulig rente, kan totalkostnadene reduseres. Ved å samle all gjeld til ett lån, kan refinansiering skape mer orden og oversikt i økonomien din. Slik kan du kvitte deg med all gjelden du sitter med nå, og heller forholde deg til én låneinstitusjon. Sannsynligvis vil du føle at du får mer kontroll over økonomien din ved å gjøre dette.