Ley de la segunda oportunidad o la ley que puede ayudar a particulares pero que poca gente conoce

La startup tecnológica de base legal leydelasegundaoportunidad.com, primera en registrar Segunda Oportunidad® tras la Ley aprobada el 28/07/2015 nos explica las razones por las que esta ley no está llegando al público.

-- La startup tecnológica de base legal LeyDeLaSegundaOportunidad, primera en registrar la marcatras la Ley aprobada el 28/07/2015 nos explica las razones por las que, basándose en su experiencia, esta ley no está llegando al público objetivo al que va dirigida. Según Antonio Revaliente, DIRCOM del servicio web, "los ciudadanos (particulares, autónomos o empresarios)deberían estar solicitando acogerse a la ley de Segunda Oportunidad en masa. Todos sabemos cuánto daño ha hecho la crisis entre la población. Pero la realidad está siendo muy diferente: hemos apreciado que". Según ha podido averiguar este medio, el desconocimiento no es el único freno. El ciudadano que quiera acogerse a la Segunda Oportunidad®, quien, se sobreentiende, tiene problemas económicos, deberáque pudiera no poder permitirse, como son los gastos de notaría y del mediador concursal, cuyo régimen de retribuciones ni siquiera está regulado.Según el propio Director Comercial de Segunda Oportunidad®, "deberían darse ciertos cambios para que esta ley velase, realmente, por los intereses de los ciudadanos afectados, otorgándoles, como por ejemplo: Establecer uns de todos los intervinientes en el proceso; Establecer con mayor claridad lamientras dure la mediación, contar con unen el que se recogieran todas su obligaciones y derechos así comoque quiere acogerse a la Segunda Oportunidad®"Estas son algunas de las deficiencias actuales que podrían y deberían modificarse por el bien de todos los agentes implicados en este concurso de acreedores personal, incluyendo a los servicios legales como el de LeyDeLaSegundaOportunidad.Afortunadamente, gracias a los servicios como el de esta empresa, son cada vez más las personas que se acogen a esta ley y que pueden, por lo tanto, reiniciar sus vidas financieramente hablando.