Urban Kanga - Nuovo seggiolino auto portatile creato per genitori urbani millennials

Il seggiolino portatile "Urban Kanga" mira a una nuova generazione di genitori urbani che hanno rinunciato al lusso di possedere un'auto

-- Il seggiolino portatile "Urban Kanga mira a una nuova generazione di genitori urbani che hanno rinunciato al lusso di possedere un'auto. L'aumento dell'uso della condivisione di auto e del carpooling ha creato una nuova domanda da parte dei genitori per una maggiore mobilità e prodotti per risparmiare spazio.Un sondaggio condotto ad ottobre dello scorso anno dalla GfK Custom Research, LLC (GfK), per l'ospedale C.S. Mott Children (Università del Michigan, Dipartimento di Pediatria), ha mostrato che il 15% dei genitori non ha utilizzato un seggiolino da auto per il loro bambino durante degli spostamenti recenti. Questa scelta pone il bambino ad un rischio significativo di lesioni in caso di arresto anomalo. La maggior parte dei casi in cui un seggiolino per auto non è stato utilizzato ha coinvolto taxi, car share o ride share (Uber, Drive now, Car2GO ecc.).Il sedile auto Urban Kanga (Gruppo 1, 9-18kg) è un sedile per auto leggero, pieghevole e portatile che richiede solo 60 secondi per l'installazione e viene fornito con la propria borsa da trasporto. Inoltre può essere trasportato in valigie di dimensioni standard. Testato e certificato per conformarsi alla norma europea di sicurezza ECE R44 / 04, questo dispositivo di salvataggio (letteralmente e metaforicamente)offre libertà ai giovani genitori che si trovano in città senza una soluzione adeguata per le loro esigenze genitoriali moderne.Jonathan Segal, fondatore di Urban Kanga, amministratore delegato e veterano di 17 anni nell'industria dei prodotti per bambini, afferma: "L'urbanizzazione crescente, una maggiore consapevolezza sociale e ambientale, insieme alla nuova tecnologia disponibile, sta spingendo verso l'alto il concetto di car sharing. Aggiungi a questo una generazione millenaria che preferisce non possedere automobili e ottieni la crescente domanda di soluzioni portatili da parte dei genitori"."Urban Kanga" pesa solo 3 Kg e può essere facilmente portato a tracolla, lasciando le mani libere per portare con sé tutte le altre cose che spesso accompagnano i genitori. "Dà ai genitori la loro libertà", dice Jonathan. Essi non solo beneficiano della mobilità e della portabilità di questo seggiolino auto. I nonni, i parcheggiatori, le famiglie multi-veicoli ed i viaggiatori possono godere di tutti i vantaggi dell'avere un sedile auto portatile senza sacrificare la sicurezza.Questo seggiolino portatile per auto è ancora un best seller in Giappone, una società estremamente consapevole e orientata alla sicurezza. "La nostra squadra europea ha lavorato con i principali produttori di autovetture e con i migliori tecnici per adattare il prodotto alle norme e ai gusti europei che hanno portato alla nascita del 'Urban Kanga' aggiunge Jonathan.L'Urban Kanga sarà disponibile in tutti i mercati Europei e dai rivenditori selezionati in Europa da maggio 2017.