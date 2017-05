Nuevo asiento europeo para coche diseñado para padres urbanos milenarios

El "Urban Kanga" es un asiento de coche portátil con su lanzamiento programado en Europa para mayo de 2017

-- El "Urban Kanga" es un asiento de coche portátil con su lanzamiento programado en Europa para Abril de 2017, y tiene como objetivo captar la atención de una nueva generación de padres urbanos que han renunciado al lujo de tener un coche propio. Siendo cada vez más popular el uso compartido de vehículos, los padres han creado una nueva demanda en el mercado para productos con mayor movilidad y ahorro de espacio.Una encuesta realizada en octubre de 2016 por GfK Custom Research, LLC (GfK) para el Hospital para Niños C.S Mott (Universidad de Michigan, Departamento de Pediatría), demostró que el 15% de los padres no ponían a sus hijos en un asiento para coche en todos los paseos realizados durante un viaje reciente. Esto pone al bebé en un riesgo significante contra lesiones en el caso de una colisión. En la mayoría de los casos donde no fue usado un asiento para coche estuvo involucrado taxis, coches compartidos o servicios de transporte (Uber, Drive now, Car2GO etc.).El asiento para coche patentado Urban Kanga, (Grupo 1, 9-18kg) es un asiento para coche liviano, plegable y portátil cuya instalación solo toma 60 segundos y viene con su propia bolsa de transporte. Inclusive cabe en las maletas de coche comunes. Probado y certificado para cumplir con los estándares de seguridad europeos ECE R44/04, este dispositivo salvavidas (literal y metafóricamente)le ofrece libertad a los padres jóvenes que están volviendo a las ciudades y no tienen una solución apropiada para sus necesidades parentales modernas.Jonathan Segal, el fundador del Urban Karga, director ejecutivo y un veterano de 17 años en la industria de productos para bebés, dice: "La urbanización creciente y la consciencia social y ambiental junto con tecnología recientemente disponible está impulsando el mercado del uso compartido de vehículos. Junta eso con que la generación Y prefiere no tener coches propios y obtienes un incremento en la demanda de soluciones parentales portátiles"El "Urban Kanga" pesa solo 3kg y puede ser fácilmente colgado encima del hombro, dejando las manos libres para cargar todas las cosas con las que normalmente viajan los padres. "Le devuelve a los padres su libertad", dice Jonathan. No solo los padres se benefician de la movilidad y portabilidad de este asiento para coches. Los abuelos, las personas que comparten vehículos, las familias con múltiples vehículos y los viajeros pueden disfrutar del gran valor que ofrece un asiento portátil para coche sin sacrificar la seguridad".Este asiento portátil para coches es un producto que se ha vendido mucho ya desde hace algunos años en Japón, una sociedad extremadamente consciente del espacio y orientada hacia la seguridad. "Nuestro equipo europeo trabajó con fabricantes de asientos para coches líderes en la industria y los mejores ingenieros para adaptar el producto a los estándares y gustos europeos, lo cual resultó en el nacimiento del 'Urban Kanga'" añade Jonathan.El Urban Kanga estará disponible en todos los mercados europeos de Amazon al igual que en minoristas selectos alrededor de Europa desde mayo de 2017.