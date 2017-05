TutorAsap participará en CIBEM 2017

CIBEM se celebrará en Madrid, del 10 al 14 de julio en las facultades de Medicina y Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid

-- ¡Cuántos quebraderos de cabeza dan las matemáticas a alumnos, profesores y padres! Y es que, especialmente a medida que van pasando de curso, esta es una de las asignaturas que más suspenden los alumnos. ¿Culpa de estos últimos, de los profesores, del sistema? Puede que sea una combinación de todos los factores, pero lo que está claro es que las matemáticas, de una forma u otra e independientemente de si somos de letras, económicas o ciencias, forman parte de nuestro día a día, además de ayudar a los niños en su desarrollo intelectual, por lo que se trata de una disciplina muy importante.Precisamente, con el objetivo de intercambiar formas innovadoras y eficaces sobre la enseñanza de las matemáticas, nace en 1990 el Congreso Iberoamericano de Enseñanza Matemática (CIBEM). Un congreso que se celebra cada cuatro años entre Latino América, Portugal y España.La primera edición tuvo lugar en Sevilla y este año, 17 años después, la octava edición tendrá lugar en Madrid, del 10 al 14 de julio.TutorAsap en CIBEM 2017Tras más de 20 años impartiendo cursos de apoyo extraescolar a alumnos de Bachillerato Internacional, habiendo sido pioneros en dicha especialidad, en TutorAsap son conscientes de lo importantes que resultan las matemáticas para el futuro de los jóvenes. Para ello, buscan fórmulas eficaces e innovadoras gracias a las cuáles consiguen que los alumnos, no sólo asimilen la asignatura, sino que también la entienden y disfruten de ella, el objetivo principal de CIBEM.Por esta razón y tras un exhaustivo proceso de selección, dos docentes de este prestigioso centro madrileño, Javier García Ruíz y Clara Díaz-Salazar De La Flor (profesores de matemáticas y geografía, respectivamente)han sido seleccionados para impartir dos talleres que, sin duda, van a revolucionar la forma de enseñar matemáticas en los centros escolares y que son los siguientes: Dominó interdisciplinar:diseño e integración del contenido de humanidades en un dominó matemático. Este taller surge de la necesidad de plasmar, en un ejemplo concreto, la integración de otras disciplinas en una actividad puramente matemática. Es necesario que el alumnado se aproxime al conocimiento matemático y humanístico de manera integrada, buscando los puntos de acercamiento y conexión en vez de verlo como asignaturas estancas y separadas, como ocurre en la actualidad. El objetivo es diseñar un Dominó interdisciplinar ambientado en una civilización antigua en el cual las matemáticas se relacionan con conceptos puramente históricos. Hacia una didáctica interdisciplinar:propuesta de enseñanza de las matemáticas e historia y geografía para una ciudadanía global. Este trabajo surge de la necesidad de que el alumnado se aproxime al conocimiento matemático y humanístico de manera integrada, buscando los puntos de acercamiento y conexión en vez de verlo como asignaturas estancas y separadas, como ocurre en la actualidad.Principales beneficios de las matemáticasA pesar de ser una asignatura que no agrada a todos los alumnos, la lista de beneficios que aporta su enseñanza en los centros educativos es muy amplia. Entre otros, cabe mencionar los siguientes: Ayuda a desarrollar el pensamiento analítico, es decir, las habilidades de investigar y conocer la verdad por uno mismo. Algo que, sin duda, hoy más que nunca, cobra vital importancia para los alumnos del presente que van a vivir en un futuro en constante cambio. Fomentan la capacidad de pensamiento, al tener que razonar para hallar la solución. Agilizan la mente, especialmente el cálculo mental, lo que ayuda a que los alumnos puedan abrir su mente, seguir buscando y no obcecarse en un problema, consiguiendo encontrar la solución al mismo.Sobre CIBEM 2017Del 10 al 14 de julio, Madrid acogerá la VIII edición de CIBEM. La cita tendrá lugar en la Universidad Complutense de Madrid, concretamente, en las facultades de Medicina y Matemáticas.El acto inaugural se celebrará en el Teatro de la Zarzuela (Calle Jovellanos, 4). Cabe señalar que, tal y como informan en la web de CIBEM, sus Majestades los Reyes de España han aceptado la presidencia del comité de honor de la presente edición del mencionado congreso.A lo largo de estos cuadro días habrá ponencias, además de talleres y minicursos, tal y como se puede apreciar en su programa. Además, el día 13 de julio se celebrará el V Día Iberoamericano.Tal y como indican en la web de CIBEM, "Los días GeoGebra se empezaron a realizar en España en 2010 desde los distintos Institutos GeoGebra. La experiencia se ha ido extendiendo a distintos países, entre otros Portugal e Italia, y a propuesta del equipo académico de matemáticas de IBERCIENCIA se consideró que era una posibilidad de incrementar las acciones de difusión del uso de GeoGebra en los distintos países iberoamericanos"Para más información y entrevistas pueden enviarnos un email a contact@tutorasap.org o llamar al teléfono, 911 274 432 http://tutorasap.es/? lang=es