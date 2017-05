Nieuw bij IMF! Data Science in R

R is op het eerste gezicht complex en vergt zeker de nodige oefening. In deze nieuwe 4-daagse training leren de deelnemers data te analyseren en te visualiseren met R.

Contact

International Management Forum (IMF)

+31 402 460 220

j.antonis@imf- online.com International Management Forum (IMF)+31 402 460 220

End

-- R is op dit moment een van de meest geavanceerde statistische programma's dat veel gebruikt wordt bij dataverwerking en statistische toepassingen. R is een geweldig analysepakket, flexibel en open source (dus gratis). Met meer dan 2 miljoen gebruikers wereldwijd is R de leidende programmeertaal in Data Science en statistiek. Het aantal R gebruikers neemt elk jaar met 40% toe. Door de uitgebreide mogelijkheden om data te analyseren en te visualiseren geldt R momenteel als dé de facto standaard in de Data Science wereld.R wordt dé basis tool voor het maken van statistische analyses en complexe modellen. Het kennen van de R syntax moet dus een basisvaardigheid worden van analisten op alle niveaus. Hoewel veel analisten ervaring hebben met programmeren in andere talen is er een grote behoefte om de kennis van de werking, mogelijkheden en syntax van R Project te vergroten. Na de intensieve training Data Science in R kunnen de deelnemers zelfstandig analyses uitvoeren met R Project.De 4-daagse praktijktraining Data Science in R ( http://www.imf- online.com/vakgebieden/ bi-big-data- data-sc... ) bestaat uit kennisoverdracht, zeer veel praktijkvoorbeelden en zelf uit te voeren opdrachten. Programmeren is immers een vaardigheid die het beste geleerd wordt door het te doen. Het lesprogramma bestaat uit 4 intensieve trainingsdagen die wekelijks worden ingepland.Kijk voor meer informatie op de website van International Management Forum (IMF); www.imf-online.com.International Management Forum (IMF) ( http://www.imf- online.com/ ) is gespecialiseerd in het ontwikkelen, uitgeven en organiseren van veelal certificerende (vaak ook schriftelijke)cursussen en (post-HBO) trainingen. Deze opleidingen sluiten direct aan bij het belangstellingsniveau van het management en professionals van (middel)grote organisaties en bestrijken onder meer het ICT, Financiële en HRM-vakgebied. IMF is al meer dan 25 jaar een begrip op de Nederlandse markt en sinds 15 jaar ook internationaal actief. De internationale opleidingen worden in meer dan 40 landen verkocht.