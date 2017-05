Robert Lauri annonce son nouveau single Tombés

Le nouveau single de Robert Lauri « Tombés » sortira le 2 juin prochain.

Robert Lauri - Tombés

-- Robert Lauri a un talent infini ; artiste créatif, sensible et mélodiste visionnaire, interprète expérimenté, il nous fait découvrir à chaque instant la palette de sa force créative.Robert Lauri sait comment construire une mélodie et il peut aller d'un genre à l'autre, d'un registre à l'autre, avec la même maestria, la même expertise en matière d'harmonie et d'arrangements musicaux.L'artiste nous démontre avec ce nouveau titre la richesse et la diversité de sa force créatrice de musicien et d'arrangeur mais également son talent d'interprète. Le titre "Tombés" est un message de paix, l'artiste partage son souhait profond d'un monde de paix dans ces temps troubles.Le clip du single « Tombés » nous propose une nouvelle chanson dans son répertoire français et est désormais partagé sur les réseaux sociaux avec son public.Par son talent et son univers si particulier de parolière, Chantal Allon, qui a composé les paroles de la majeure partie du répertoire français de Robert Lauri, a participé à la création du nouveau titre. Les paroles de la partie Rap du titre sont écrites et interprétées par JNB.Diane Marino nous séduit par la maestria de son talent de pianiste. Le guitariste de Nashville, Frank Marino, joue de la basse d'une manière innovante et c'est le Parisien Pierre Chérèze qui a fait les guitares.Robert Lauri se caractérise vraiment par l'étendue de sa créativité musicale. Il fait se croiser différents genres musicaux. Le catalogue de Robert Lauri est tellement vaste que nous vous invitons à découvrir et à écouter ses titres sur sa chaîne YouTube, "RobertLauri". On retrouve dans tous ces titres la « patte » de l'artiste, le fil rouge reste la marque de fabrique unique de Robert Lauri faite d'originalité, de sensibilité et de créativité.Le nouveau single « Tombés » sortira le 2 juin prochain sur les principaux sites de téléchargement.Pour découvrir « Tombés » :