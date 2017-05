Ukraińska grupa medialna przedstawiła pakiet kanałów telewizyjnych dla świata

Contact

--Do tego momentu nie było indywidualnych projektów oddzielne uchwyty ukraińskie w segmencie telewizyjnym dla Ukraińców poza Ukrainą. Ta jakościowa oferta сontent ukraińska produkcja po raz pierwszy zaprezentowany na zagranicznych widzów.Kanały treści skupić – serial telewizyjny, filmy, programy rozrywkowe i edukacyjne, humor musującego dla wszystkich grup wiekowych.Pakiet wyjątkowy, ponieważ obejmuje interesy całej rodziny: od 14 lat do 50+. Jest to kompletny samowystarczalny produkt TV rozrywka. Ukraińskie kanały zawierają najlepsze treści stworzone w ostatnich latach, a ukraińskiego premiera nowych produktów. Język: ukraiński i rosyjski, nadawanie przez 24 godziny na dobę, w jakości HD.„Pakiet międzynarodowych kanałów z „Media Group Ukraina" – w odpowiedzi na zainteresowanie, że istnieje ze strony zagranicznych nadawców do treści ukraińsku. Byliśmy wielokrotnie prosiła zaoferować nadawane grupy kanałów w różnych krajach. W rezultacie, opracowaliśmy rozwiązanie systemowe – pakiet kanałów dla całej rodziny. Produkt, koncentruje się głównie na ukraińskiej diaspory, ale jesteśmy dopiero na początku długiej drogi – będzie analizować zapotrzebowanie rynku, jest prawdopodobne, że w przyszłości możemy dostosować produkt do różnych odbiorców. Jako minimum, napis w języku angielskim i innych językach mogą pojawić się w niedalekiej przyszłości. Nasz dostęp do rynków międzynarodowych – to przede wszystkim decyzja biznesowa: ukraiński treści mają możliwość zarabiania za granicą, a to okazja należy stosować".Kanały „Ukraina 1" i „Ukraina 2" doraźnym przeglądających łącznie 800 godzin treści rocznie. Kanały wyróżnia zróżnicowanie tematyczne i razem obejmują szeroki zakres zainteresowańodbiorców.„Ukraina 1" – to jest najlepsze programy telewizyjne ukraińskie, filmy fabularne, dokumentalne, programy społeczne i informacyjne:seria „Piosenkarka", „Klan jubilerów", „Na linii życie", „Lala" skripted-rzeczywistość„Prawdziwa mistyka", „Agenci sprawiedliwości" i inni. „Ukraina 2" – to przede wszystkim programów i wystawach, „Mówi Ukraina", „Star Trek", „Ludzie gwiazda", „Szczerze – Masha Yefrosinina"i inne.Kanały telewizyjne „NLO TV" 1 i „NLO TV 2" – w sumie nie mniej niż 400 godzin treści rocznie: „NLO TV 1" – to jest najlepsze programy komiksu i rozrywkowych ( „Hartowanie stylu", „Super Cops", „Syshyshshou"i inne) oraz „NLO TV 2" – i pokazy („Maminsynek", „Głupki", „Evrochekin"i inne).„Kanał „Ukraina" ma pozytywne doświadczenia w sprzedaży w sieci partnerskiej za granicą: prawie wszystkie nasze serii własnej produkcji sprzedanej w różnych krajach świata – wyglądają w Europie i w Azji. Dlatego zdecydowaliśmy się przejść do kolejnego etapu – aby utworzyć pakiet kanałów z prawem międzynarodowym. Różnorodnośćgatunek może liczyć na szerokiego grona odbiorców, które będą dostępne w naszych produktach biblioteki i premierach. W przyszłości planujemy uzupełnić zawartość novostiynogo programów i bezpośrednich interwencji.„W ciągu pięciu lat istnienia kanału, udało nam się zebrać dużą bibliotekę, która będzie interesująca dla młodej widowni i skutecznie uzupełniać nasze dwóch liderów. Szczególnie dlatego, że tylko kanał „NLO TV" zwiększa tempo własnej produkcji: w 2017 roku, zamierzamy produkować około 90 godzin zawartości szeregowego filmowej, aw przyszłym roku – co najmniej 100. W sumie planuje się usunąć nie mniej niż 200 godzin rocznie. Więc premierę na nasze międzynarodowe kanały są dość często".„Media Group Ukraina" w niedalekiej przyszłości będzie informować datę rozpoczęcia emisji w poszczególnych obszarach.Ogłosił sprzedaż pakietu czterech kanałów międzynarodowych rozpocząć się jesienią. Pakiet zostanie sprzedany w całości. Zostanie przyznane prawo do wszystkich technologii dostawczych, jak również prawo doganiania. Być może włączenie kanałów w pakietach z innymi kanałami i a'la'carte sprzedaży.Już usługodawcy i dystrybutorzy materiałów dostępne są na całym pakiecie oraz dostęp do widoku testowym. Oficjalny dystrybutor kanałów na całym świecie – Ukraiński producent ekranów cyfrowych na wszystkich kwestiach teraz można uzyskać na channels@digitalscreens.ua