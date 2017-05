Introductie activiteit Dutch Watch Professionals (DWP)

Last year's fair

-- De begin 2017 opgerichte Dutch Watch Professionals (DWP) beoogt een brancheorganisatie te worden voor Nederlandse horlogemerken en toeleveranciers van deze bedrijfstak. Op 27 mei a.s. organiseert zij in Utrecht de eerste Dutch Watch Showcase, een beurs voor de eerder genoemde bedrijven.In 2016 ontstond bij een aantal Nederlandse horlogemerken het idee om het aanzienlijke aantal 'microbrands' dat ons land rijk is, te gaan organiseren. Enkele doelen van dit initiatief zijn het uitwisselen van kennis en ervaring, gezamenlijke inkoop, het combineren van marketing en reclame en een eenduidig gezicht naar buiten toe. Gestreefd wordt eveneens naar de formulering van een 'Dutch Made' keurmerk waar deze horloges aan moeten voldoen.Dutch Watch ShowcaseOp 27 mei a.s. organiseert de DWP de eerste Dutch Watch Showcase in de Winkel van Sinkel in Utrecht. Deze beurs is bedoeld voor de Nederlandse 'microbrands' van horloges en toeleveranciers van deze bedrijfstak (graveerders, fabrikanten horlogebanden, horlogemakers etc.). In de Balzaal op de 1e verdieping met uitzicht op de Utrechtse Oudegracht, krijgt ieder merk de kans zijn producten aan een breed publiek te tonen. Het programma bevat ook presentaties en interviews; kortom, er zal meer dan voldoende te beleven zijn voor de echte horlogeliefhebber. Op het moment van schrijven zijn er reeds de volgende bevestigingen van deelname.-Pellikaan Timing ( http://www.pellikaantiming.nl -Subdelta (www.subdelta.com)-Sanders Engraver (www.sandersengraver.nl)-Dijkman Watches (www.dijkmanclocks.com)-Kalle Slaap (www.horlogemakeronline.nl)-Aevig (www.aevig.com)-Holthinrichs Watches (www.holthinrichswatches.com)-Eza (www.eza-watches.com)-The Storytelling Watch Society (www.thestorytellingwatchsociety.com)-Florijn Watches (www.florijnhorloges.nl)-Eysink Watches (www.eysinkwatches.nl)-Dumet Watches (www.dumetwatches.com)-Pheidippides Watches (www.pheidippideswatches.com)-D-strap (www.dstrap.com)-Revolo (www.revolo-watches.com)-7T2 horlogebanden-Hans Mulder horloges-Kneijnsberg & van Eijk-Galileo (www.galileowatches.com)Wanneer: 27 mei 2017Waar: Winkel van Sinkel, Oudegracht 158, 3511 AZ UtrechtTijdstip: Van 13u tot 18uToegang: gratis