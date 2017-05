Bagong Teknolohiya na Hahamon sa Blockchain - Bitcoin Vulnerable

Ang isang provisional patent ay ipinagkaloob para sa isang bagong teknolohiya na layong hamunin ang Bitcoin at ang kalakip na Blockchain na teknolohiya na ginagamit sa cryptocurrencies. Itong teknolohiya, na tinatawag na Raida.

-- Ang RAIDA ay higit na mataas sa lahat ng paraan kumpara sa Blockchain, at isang bagong pera - CloudCoin – ang nalikha. CloudCoin transacts sa millisecond (Bitcoin sa 40 minuto), CloudCoin ay 100% anonymous (Bitcoin ay pseudonymous), at CloudCoin ay hindi nangangailangan ng pag-encrypt (Bitcoin ay nangangailangan ng napakalaking computational resources, storage space at kuryente). CloudCoin ay ang unang pera sa kasaysayan ng tao na hindi maaaring counterfeited o nawala. Bitcoin "mining" ay aktwal na counterfeiting na ginagamit upang suportahan ang infrastructure. Ang CloudCoin ay mula sa sariling pondo o self-funded.May mga malaking problema sa cryptocurrencies na hindi maaaring hindi papansinin. Ang mga Quantum computers ngayon ay nasa operasyon, at ang Blockchain ay hindi kabuuan-ligtas. Ito ay nangangahulugan na Bitcoin ay mahina at maaaring mawasak. Ang transaksyon ng Bitcoin ay tumatagal ng 40 minuto upang makumpleto. Ang C3 (CloudCoin Consortium) ay hinulaan na sa mga oras na ito ay inaasahang tataas sa 2 araw sa loob ng ilang taon bilang higit pang mga account at higit pa transaksyon ay nakukumpleto gamit Bitcoin. Hinulaan din ng C3 na ang Blockchain ay malapit nang maging masyadong malaki upang mapagkasya ang karamihan ng mga hard drive at upang gumalaw sa paligid sa Internet. CloudCoin ay wala ng ganitong mga problema, at magsisimula ang sirkulasyon sa linggong ito.Ang imbentor ng RAIDA - Sean H. Worthington, isang tenured computer science tagapagturo sa hilagang California – ay napansin na ang pananalaping sistema ay talagang mga sistema ng impormasyon, at kanyang inilapat ang mga panuntunan ng integridad ng data na ginagamit sa mga database upang lumikha ng isang pilosopikong modelo para sa isang perpektong currency (pera). Ang resulta ay ang Raida, CloudCoin at ang C3.Ang RAIDA ay ang pinakaunang ibinahagi, (fault-tolerant and self-healing authentication system). Ito ay kumakalat 20 iba't ibang mga bansa sa iba't ibang mga saklaw ng batas, at tulad ng fault-tolerant TCP / IP protocol na gumagawa sa Internet indestructible, ang Raida ay isang permanenteng imbakan protocol na maaaring magkaroon ng malaking bahagi na wiped out na makapagbibigay parin ng authentication.William Caput, bilang punong security officer ng isang malaking dot com, ay isang miyembro ng CloudCoin Consortium, kung saan siya ang nangangasiwa sa pagpapatakbo ng isang Raida Cloud. Sabi niya na, "Sa tradisyunal na sistema ng authentication, ikaw ay may isang username, isang password, isang login server at isang database. Ikaw ay maaaring magkaroon ng maraming mga database na maaring mag-sync sa bawat isa. Sa Raida, ang bawat CloudCoin ay may higit sa 24 Clouds ng mga server na ang lahat ay may iba't ibang mga username at password, at hindi sila synchronize. Kung ang isang Raida Cloud ay bumagsak - sabihin sa pamamagitan ng isang nuclear bomba o gobyerno - ang ilan naman ay pop up at self-repair ".Ang pandaigdigang makabuluhang RAIDA na teknolohiya ay naibigay ng libre sa CloudCoin Consortium upang makagawa ng theoretically "perpektong"pera. Ang C3 ay binubuo ng 20 independiyenteng Cloud provider sa 20 iba't ibang mga bansa tulad ng Russia, Switzerland, USA, UK, Taiwan at Indya. Ang C3 ay ipinatupad ang RAIDA at sisimulan na ang trabaho nito.Para sa karagdagang impormasyon:Marketing Website: http://www.CloudCoinConsortium.com Consortium Website: http://www.CloudCoinConsortium.org Skype id: Sean.WorthingtonInternal Marketing: http://CloudCoin.Global Telepono: (530) 591-7028eMail: CloudCoin (sa) protonmail (tuldok) comMga impormasyong ng mga consortium na miyembro na maaaring makausap (available upon request).