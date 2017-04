La sala taglio tessuto di Lectra conquista i produttori: 3.000 Vector® venduti in 10 anni

Lectra è orgogliosa del successo ottenuto da Vector®, la sua soluzione di riferimento. Molto amata dai produttori, non solo garantisce ai clienti l'eccellenza operativa, ma prepara anche all'Industria 4.0

-- Lectra, leader mondiale nelle soluzioni tecnologiche integrate per le aziende che utilizzano tessuti, pelle, tessuti tecnici e materiali compositi, ha annunciato la vendita del 3.000esimo Vector in 10 anni. La gamma Vector ha rivoluzionato la sala taglio automatica per i tessuti, conquistando i produttori di 'abbigliamento, interni auto e arredamento. Oggi Vector è il riferimento incontrastato per le sale taglio tessuti e nel 2016 le sue vendite sono aumentate del 15%.Tanto nei paesi sviluppati quanto in quelli in via di sviluppo, i produttori apprezzano Vector per i numerosi vantaggi competitivi che offre. Il tasso di disponibilitàrecord della macchina (oltre il 98%) e, in generale, le sue performance minimizzano il costo per pezzo, aumentando la redditività delle attività produttive dei clienti Lectra. Inoltre, la precisione di taglio di Vector e la capacità di produrre pezzi senza spazi consente ai produttori di risparmiare non solo materiali, ma anche centinaia di migliaia di euro ogni anno.Alcune importante innovazioni introdotte nel taglio Vector, hanno consentito a Lectra di continuare a supportare i clienti nel raggiungimento dell'eccellenza operativa e di obiettivi sempre più ambiziosi. Dal 2007 Vector ha fatto sorprendenti passi avanti in materia di tecnologia, ottimizzando le sue performance in termini di velocità, qualità e affidabilità. La nuova generazione di Vector, lanciata nel 2012, ha stabilito nuovi standard di produttivitàe performance di controllo, tuttora ineguagliati. Alla fine del 2016 due nuovi modelli sono entrati a fare parte della famiglia Vector: Vector iQ, il cui dispositivo di taglio consente di aumentare la produttivitàdel 10%, e VectorAuto iX6, specializzato nel taglio di tessuti sintetici per sedili e interni auto.L'affidabilitàdi Vector si deve ai numerosi sensori di cui è dotato: dai 120 iniziali si è passati a 180, per consentire una manutenzione preventiva e predittiva. I Vector installati in tutto il mondo comunicano in tempo reale con i cinque Customer Care internazionali di Lectra, dai quali gli esperti possono intervenire a distanza.afferma Daniel Harari, CEO di Lectra. lectra.com 2/2Informazioni su LectraLectra è il leader mondiale nella produzione di soluzioni tecnologiche integrate (software, attrezzature di taglio automatico e relativi servizi) pensate appositamente per le aziende che realizzano i propri prodotti utilizzando tessuti, pelli, tessuti industriali e materiali compositi. Lectra opera nei principali mercati mondiali: fashion e abbigliamento, arredamento e automotive, oltre ad essere presente in numerosi altri settori. Le soluzioni Lectra, specifiche per ogni mercato, permettono ai clienti di automatizzare e ottimizzare la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione dei prodotti. Con più di 1.550 dipendenti, Lectra ha creato relazioni privilegiate con clienti prestigiosi in oltre 100 nazioni, contribuendo alla loro eccellenza operativa. Nel 2016 ha registrato 260 milioni di euro di fatturato ed è quotata alla borsa valori Euronext.Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.lectra.com® Vector è un marchio commerciale registrato Lectra.