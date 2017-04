Ingebook celebra el día del libro con un descuento del 20% en toda la web

Más de 1400 libros de texto para universitarios y profesionales, en áreas como medicina, farmacia, ingeniería, economía, business, psicología y muchas más.

-- Con motivo del, la plataforma de libros y contenidos universitarios y profesionales ingebook ofrece desde este mismo instante y hasta la madrugada del próximo día 23 de abril unSi no conoces ingebook te diremos que viene a ser un Netflix o Spotify, ofrecen de igual manera contenidos en streaming pero esta vez hablamos de un segmento específico como es el universitario y profesional. Encontrarás los libros más recomendados por tus profesores sin moverte de lugar.Podrás alquilar de manera individual un libro para tener acceso online en streaming por un tiempo o bien suscribirte a una tarifa plana por un mes, cuatro meses o un año.¿Cómo leerás los libros? Una vez alquilado el libro pasará a tu biblioteca personal y mediante un visor online, sin necesidad de descargarte ningún software, visualizarás los libros en tu pantalla. Podrás subrayar, marcar, buscar, hacer notas y a su vez compartirlas y ayudarte de las que otros usuarios han escrito. También disponible para tabletas en Google Play y Apple StoreYa queda menos para los exámenes y es buena época para si no conoces la plataforma le eches un vistazo por que sin duda te será de utilidad para tus estudios, y si ya la conoces no dejes pasar la oportunidad de beneficiarte del descuento visitando http:// www.ingebook.com