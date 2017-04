Invisalign ( Bijna onzichtbare beugel )

Contact

-- Op zeven april tweeduizendenzeventien zijn Tandarts G.M.Wicomb en Mehmet en Hamed Samim naar de cursus geweest voor Invisalign. Hier hebben ze veel mogen leren. Wat invisalign nou precies is, hoe het werkt en hoe het toegepast moet worden. Hamed en Mehmet hebben onder anderen geleerd hoe ze de ( Bijna ) onzichtbare beugels moeten zetten. Het mooie van deze beugel is dat het bijna altijd voorspelbaar is. Tijdens de intake voor de beugel maken we ook een 3-D filmpje, hierin kunnen we laten zien hoe de tanden zich gaan verschuiven en wat het exacte resultaat zal gaan zijn. Het is mooi , bijna onzichtbaar en het is minder pijnlijk dan een slotjesbeugel. Wie wilt het nou niet, een beugel zonder slotjes en ook nog eens bijna onzichtbaar. Nu bij Verstand aan de Groenmarktstraat nummer 1 , 3521 AV Utrecht en Blauwkapelseweg nummer 141 , 3572 KE Utrecht.Dus vanaf nu kunt u een afspraak maken bij ons. U bent van harte welkom. Dus aarzel niet en neem snel contact op met een van onze praktijken.