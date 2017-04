Apps B2E: la evolución de las intranets a dispositivos móviles

fotoB2E1

--(http://www.iphonedroid.com/es/)el primer partner mobile para desarrollo de apps nativas en España especializado en estrategia de movilidad, ha lanzado un nuevo servicio de desarrollo de aplicaciones B2E (dirigidas al cliente interno, al empleado) para dar solución a las necesidades que tienen los departamentos de RRHH y Comunicación Interna dentro de organizaciones con altos volúmenes de empleados, gran parte de ellos deslocalizados.Hasta ahora se daba mucha importancia al cliente externo (lo que piensa, lo que dice, la experiencia de usuario, etc.) pero las grandes empresas se están dando cuenta de que, el cliente interno, no solo puede convertirse en el embajador y prescriptor de la marca, sino que además es parte fundamental de todo el proceso de transformación y digitalización.Estasse integran con soluciones y plataformas ya establecidas mejorando la accesibilidad y usabilidad, lo que redunda en una mejora de la comunicación interna, una reducción de tiempos y costes internos, y una optimización de procesos administrativos y de gestión. El objetivo es ofrecer valor añadido a los trabajadores que les permita no sólo realizar las mismas gestiones de su intranet desde su teléfono móvil, sino además dotarles de herramientas que simplifiquen su trabajo y le ahorren tiempo, ya sea desde la oficina como fuera de ella si así lo necesitan.Funcionalidades tan básicas como solicitar las vacaciones, enviar un parte de baja, reservar una sala o acceder a la nómina, se pueden realizar ya desde un móvil. Además, el empleado puede conocer los beneficios sociales que tiene por pertenecer a esa empresa de forma geolocalizada, estar informado de las últimas noticias e incluso poder compartirlas. También es posible recibir notificaciones push, masivas o segmentadas según el perfil del empleado, su ubicación, rango o departamento dentro de la organización.Tras 8 años de presencia en el mercado y con más de 600 apps desarrolladas sobre todo para departamentos de marketing y clientes externos, el lanzamiento de este servicio responde a una necesidad de mercado por parte de la dirección de RRHH y Dircom, focalizada en la mejora de la relación empresa-empleado.", afirma Jorge Rodelgo, CEO de iphonedroid.