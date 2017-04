Subaru de Pembroke Pines entregará $150,938.00 en donaciones benéficas a la Sociedad Contra la Leucemia y el Linfoma.

Marilyn Oliva

Latin2Latin

-- Craig Zinn Automotive Group, le entregará a Leukemia & Lymphoma Society's Southern Florida Chapter un cheque por la cantidad de $150,938.00 dólares el miércoles 19 de abril de 2017. Esta donación fue recaudada a través de Subaru de Pembroke PinesShare the Love Promise. El acto de entrega del cheque será a las 11 a.m. en Subaru de Pembroke Pines localizado en el 16100 Pines Boulevard, Pembroke Pines, FL. Los miembros de los medios de comunicación están invitados y son bienvenidos.Durante los últimos tres años,Craig y Martine Zinn y el Craig Zinn Automotive Group (CZAG), propietarios y operadores de Subaru de Pembroke Pines han participado en el "Share the Love Program" recaudando fondos para organizaciones benéficas. Este año Subaru de Pembroke Pines ha seleccionado a Leukemia & Lymphoma Society's Sourthern Florida Chapter como su beneficiario. La donación está destinada a financiar la misión de LLS para curar la leucemia, el linfoma, la enfermedad de Hodgkin y el mieloma, y también para ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias. Desde el inicio del Share the Love Program local, hace tres años, las contribuciones financieras de Subaru de Pembroke Pines y la familia Zinn han culminado un total de $337,509.00 en donaciones, sirviendo a las organizaciones benéficas locales del sur de la Florida., y en Subaru de Pembroke Pines, queremoscon todos en nuestra comunidad.Deseamos también hacer nuestra parte para ayudar a fortalecer la misión de la Sociedad Contra la Leucemia y el Linfoma,y ser la voz de todos los pacientes con cáncer en la sangre, que buscan acceso a una atención de calidad, asequible, y coordinada. "Dijo Craig Zinn, Presidente y CEO de Craig Zinn Automotive Group."Nuestra asociación con Subaru Pembroke Pines a través del programa "Subaru Share the Love" tendrá un gran impacto en nuestros pacientes y sus familias en el Condado de Broward, ya que contarán con asistencia de copago médico y otros recursos gratuitos. Estamos muy agradecidos con el Presidente y Director Ejecutivo, Craig Zinn, el Gerente General de Ventas, Duane Massa y, con el Equipo de Subaru por ayudar a la Sociedad Contra la Leucemia y el Linfoma. Les agradecemos por apoyar y servir a nuestros pacientes de cáncer en su mayor momento de necesidad." Dijo, DeAnn Hazey, Directora Ejecutiva de The Leukemia & Lymphoma Society Southern Florida Chapter.· Facebook:· Únase al diálogo: http://www.twitter.com/ SubaruFlorida #sharethelove· Facebook:https://www.facebook.com/SouthFloridaLLS· Twitter:https://twitter.com/LightTheNightFL%20· Instagram:LightTheNightWalkSU CONCESIONARIO DE AUTOS SUBARU EN PEMBROKE PINES, FLORIDA: En Subaru de Pembroke Pines,ofrecemos autos Subaru nuevos, además de autos usados, camiones y, vehículos utilitarios deportivos de los principales fabricantes.Nuestro personal de ventas le ayudará a encontrar el automóvil nuevo o usado que usted ha estado buscando en Pembroke Pines. Estamos orgullosos de servir a compradores de autos nuevos y usados de todas las comunidades del sur de Florida de Kendall, Fort Lauderdale, Miami y el Condado de Dade.Durante años, nuestro personal financiero en Subaru de Pembroke Pines ha ofrecido asesoramiento de expertos para aquellos que buscan un gran préstamo de auto Subaru o arrendamiento.Nuestro servicio no se detiene ahí. Los clientes de Pembroke Pines pueden venir y tomar ventaja de nuestros expertos técnicoLa Sociedad Contra la Leucemia y el Linfoma es la agencia de salud voluntaria más grande del mundo dedicado al cáncer en la sangre.La misión de LLS es curar la leucemia, el linfoma, la enfermedad de Hodgkin, y el mieloma, así como mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias.LLS finans de reparación de automóviles Subaru y de un inventario completamente surtido de piezas de automóviles de esta marca.Usted puede acceder a Subaru de Pembroke Pines en cualquier momento llenando nuestro formulario de contacto en nuestra página web subaruofpembrokepines.com o llamando al (888) 821-9697 o simplemente visitando nuestro concesionario de Pembroke Pines Subaru en 16100 Pines Boulevard Pembroke Pines, FL.cia la investigación del cáncer en la sangre para salvar vidas en todo el mundo, proporciona información gratuita y servicios de apoyo, y es la voz de todos los pacientes con cáncer en la sangre que buscan acceso a atención de calidad, asequible y coordinada. Esta sociedad fue fundada en 1949 en Rye Brook, NY, LLS, y tiene sedes en los Estados Unidos y Canadá. Para obtener más información, visite LLS.org