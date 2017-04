MAX VR by Retrowave VR a retro style video game

MAX is an immersive VR retro futuristic game inspired on early 80's gameplay, visual and music styles. Using voxel art and synthwave music make your way through the waves of enemies. Welcome to the new Retrowave era!

-- MAX VRAn immersive VR retro futuristic gameMAX VR is inspired by games created in the 80's, with a retro visual and music style but updated with a modern approach.Using voxels for the overall design and retro style electronic music elements, we have created the perfect blend that brings back the unique and cool vibe that made 80's games stand out.The game is comprised of 10 levels plus an endless survivor stage. We wanted to release a complete game in a sea of short experimental VR games.MAX VR is the first on our list of upcoming exciting games in a similar style we're preparing to release.Welcome to the new Retrowave era!About Retrowave VRAbraham Aguero:Game design / DeveloperEduardo Acedo:Lead DeveloperSacco:Music and Sound Effects / Game design consulting and QAContactEmail: retrowvr@gmail.com Instagram: @retrowavevr Website: www.retrowavevr.comUn juego inmersivo retro futurista.Los Angeles, 06-02-2017Max VR toma inspiración en la primera generación de videojuegos creados en la década de los ochenta. El concepto es tomar estilos visuales y musicales retro y canalizarlos en un ambiente moderno como lo es la realidad virtualUsando voxels y elementos de esta época, hemos creado una mezcla única que evoca la nostalgia que hicieron de estos juegos algo especial.Max Vr contiene 10 niveles más un nivel infinito. Fue entonces donde nos planteamos hacer un juego completo y que éste desencadene nuevos juegos cortos experimentales.Sin lugar a duda este será el primero de una lista de emocionantes juegos que estamos preparando para su salida.BIenvenido a la era Retrowave!Acerca de Retrowave VRAbraham Aguero:Diseño / DesarrolladorEduardo Acedo:DesarrolladorSacco:Música y Efectos de sonido / Consultor de Diseño y QAContactoEmail: retrowvr@gmail.com Instagram: @retrowavevr Website: www.retrowavevr.com