Ainara Mantellini: Nunca la lectura es igual porque el libro es infinito

Spread the Word

Listed Under Tags:

• Wynwood

• Miami

• Rayma Industry:

• Arts Location:

• Miami - Florida - US

End

--En Miami hay muchos lectores y de acuerdo a mi experiencia la gente lee en simultáneo varios libros y además leen en varios idiomas. Te estoy exponiendo un perfil de un Miami que poca gente ve pero que existe .Cuando yo llegué a Miami hace 15 años, llegué sola, sin familia ni perro que me ladrara. Como soy licenciada en Letras he leído toda mi vida y he tenido espacios de participación y foros sobre los libros en Caracas ya sea con amigos, compañeros de estudios, etc. Al llegar a esta ciudad y terminar de leer un libro, me preguntaba ¿qué hago con esto? ¿cómo puedo compartirlo?y encontré un círculo de lectores cerca de donde yo vivía, participé de la experiencia pero no me llenó del todo, luego encontré un círculo de poesía en inglés que luego desapareció, y finalmente en la librería Books & Books, empecé a participar en este círculo de lectores dirigido por Tony Prado como moderador. Tony en un momento se tuvo que marchar pero nos aconsejó seguir organizando las lecturas entre todos y con el tiempo quedé yo como voluntaria para coordinar y moderar las lecturas.Ya son 8 años, con una base de datos de 180 lectores, abrimos una página en Facebook (Grupo de lectura en español Books & Books de Coral Gables) donde ponemos información para captar otros lectores que puedan estar interesados en participar. El grupo creció además, porque empezamos a invitar a la gente a cursos más profundos y a darles otras alternativas.Hace 4 años iniciamos una serie de cursos con Luis Yslas llamado El oficio de lector. Sin pensarlo, fue todo un éxito el interés y la participación, y desde ese momento Luis viene todos los años a enriquecer el escenario de lectores. La librería también tiene otros grupos de lectores tanto en inglés como en francés y todas las actividades se llenan.Es decir: no es verdad que en Miami no se lee. Aquí la gente lee y mucho, tanto en el grupo de filosofía, de clásicos en inglés y al mismo tiempo en español, leen sus 5 o 6 libros al mes.