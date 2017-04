Visitare Palermo, la capitale della cultura 2018

Dopo anni di sacrifici la città di Palermo si rialza e diventa una delle mete turistiche preferite dai turisti che affollano il Mediterraneo

-- A gennaio è stato annunciato che Palermo è stata scelta come capitale della cultura 2018, un riconoscimento atteso e meritato. Negli anni passati infatti, Palermo è stata conosciuta in tutto il mondo per i fatti di mafia che hanno caratterizzato gli anni 80 e 90. Da allora c'è stata una lenta ma costante ripresa verso il miglioramento della città voluto dalle amministrazioni comunali ma sopratutto dai cittadini. Nel corso degli anni la città, con fatica, ha subito diverse trasformazioni positive. È stato incrementato il numero delle strutture destinate a progetti culturali o all'utilizzo comune da parte della cittadinanza. Un lavoro di riqualificazione che dura da anni e che speriamo continui nel tempo.Nel frattempo, i turisti che scelgono di visitare la città sono sempre più numerosi e aumentano di anno in anno. Ad attirarli, oltre al fascino storico è culturale, è la percezione di una città mediterranea affascinante e a costi contenuti. Possiamo dire tranquillamente che a Palermo qualsiasi tipo di turista trova attività interessanti da poter svolgere in base ai propri interessi. Dagli itinerari più classici a quelli più alternativi come le visite nella città sotterranea. Tra gli itinerari più famosi e frequentati in assoluto, citiamo il percorso della Palermo Arabo-Normanna entrato a far parte della lista Patrimonio dell'UmanitàUNESCO. Si snoda tra le vie del centro storico per visitare Palazzo Reale (detto anche Palazzo dei Normanni) e Cappella Palatina, la Chiesa di san Giovanni degli Eremiti, la Chiesa di Santa Maria dell'Ammiraglio (detta Chiesa della Martorana), il Palazzo della Zisa, la Chiesa di San Cataldo, il Ponte dell'Ammiraglio e la Cattedrale di Palermo.Per chi ha voglia di rimanere per più di un weekend, è ragionevole poter pensare di visitare alcune mete turistiche distanti solo pochi km da Palermo. Basti pensare a Monreale o Cefalù, di cui le rispettive chiese principali sono state anch'esse inserite nella lista dell'UNESCO, o a Mondello e SanVIto Lo Capo. Per spostarsi verso queste mete turistiche si possono utilizzare i mezzi pubblici o noleggiare un auto a Palermo su http://www.noloinrentalcar.com/ noleggio-auto- palermo.html senza carta di credito.