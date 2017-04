Condominio Naranza en Miami diseñado por Arquitectura e Interiores

AEI US Studio es el nombre con el que Arquitectura e Interiores abre sus puertas en Miami

-- Con más de 20 años de experiencia la firma AEI Arquitectura e Interiores decidió ampliar su cobertura a nivel internacional, inaugurando oficialmente su primera oficina en Miami, Estados Unidos, no obstante de haber desarrollado más de 150 proyectos en Florida, Nueva York y San Francisco. AEI US Studio, como se denomina la firma en Estados Unidos, está trabajando en varios proyectos incluyendo el condominio Naranza y las oficinas de Residential Mortgage Group. Actualmente la oficina en Miami cuenta con cuatro ejecutivos, pero en un futuro se planea contratar un equipo de más de 10 personas, por el momento AEI US Studio trabaja en equipo con los más de 150 profesionales que se encuentran en Bogotá y en Panamá.Este nuevo proyecto busca dejar el diseño colombiano por lo alto a nivel internacional. Juliana socia Fundadora ya ha estado asistiendo como conferencista a varios eventos con grandes firmas internacionales de arquitectura como Gensler, HOK y Stantec. Uno de los eventos fue Miami Finance Forum y en el BisNow - Workplace of future event, evento en el que se trataron las últimas tendencias de trabajo en Colombia y Latinoamérica.