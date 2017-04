LE SON DU CANADA crée votre trame sonore canadienne ultime

« Le projet Le Son Du Canada est une occasion pour les Canadiens de prendre part aux célébrations du 150e anniversaire du Canada », a mentionné l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien. »

-- - Soyez à l'écoute, Canada ! Des artistes canadiens de la trempe de Walk Off the Earth, de Kevin Hearn des Barenaked Ladies et de Florence K veulent s'inspirer du grésillement de votre bacon du samedi matin, du bruissement perceptible de votre pantalon de neige, du son des feuilles d'automne en train de se faire ratisser dans votre cour ou de celui d'un bâton de hockey frappant une rondelle, bref de tous les sons qui font écho au Canada! Créé par cleansheet communications, en partenariat avec ICI MUSIQUE, l'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS), les prix JUNO, la SOCAN et le ministère du Patrimoine canadien,est une plateforme virtuelle interactive accessible à tous et sur laquelle il est possible d'entendre et d'ajouter des sons représentatifs de la vie au Canada. Pour en savoir plus sur ce projet ou pour ajouter un son, rendez-vous sur www.lesonducanada.ca.« Le Son du Canada est un des projets musicaux les plus stimulants auxquels j'ai eu le plaisir de collaborer! C'est avec grand enthousiasme que je suis en train de créer une nouvelle chanson inspirée des sons préférés des Canadiens que j'ai hâte de partager avec vous sous peu! » souligne Florence K.Les pièces les plus dynamiques issues de la plateformeseront regroupées dans un album numérique téléchargeable. Une portion des profits tirés de la vente de cet album sera versée à MusiCompte, l'organisme de bienfaisance associé à l'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS).« Les sons, tout comme les odeurs, ont le pouvoir de nous faire voyager dans le temps. La musique est évocatrice de souvenirs et d'émotions, comme le sont nos sons préférés », a mentionné Allan Reid, le président-directeur de CARAS/Prix JUNO et de MusiCompte. « Je suis impatient d'entendre les œuvres que nos artistes créeront à partir de cette source d'inspiration typiquement canadienne. »Le 150anniversaire du Canada est à l'origine de ce projet qui voit le jour juste à temps pour célébrer les sons de notre pays qui nous sont familiers depuis si longtemps.Neil McOstrich, chef de la communication narrative chez cleansheet, l'entreprise à l'origine de cette idée, a tenu à ajouter que « l'objectif de la plateforme Le Son Du Canada est de favoriser la collaboration musicale la plus inclusive que le Canada ait jamais vue. Les possibilités qui s'offrent à nos concitoyens et à nos artistes de créer une œuvre ensemble sont aussi vastes que notre pays. »Le jour de la fête du Canada, les auditeurs pourront écouter une émission spéciale de CBC Radio animée par Grant Lawrence qui racontera les histoires les plus prenantes derrière les sons qui nous seront parvenus de partout au pays. Suivez l'évolution du projet Le Son Du Canada sur Twitter ( https://twitter.com/ canadasound ), Facebook ( https://www.facebook.com/ CanadaSound- 904689272976068/ ) et Instagram ( https://www.instagram.com/ canadasound/ ), avec le mot-clé #lesonducanada.-30-Nous sommes une entreprise de services complets de communication créative basée à Toronto et nous croyons au pouvoir des idées inclusives qui rassemblent les Canadiens. Nous avons raconté ces histoires au nom d'ambitieuses entreprises émergentes, de même qu'au profit d'entreprises bien établies à l'échelle nationale comme Canadian Tire. Fondée en 2005 par Neil McOstrich, chef de la narration, et par Catherine Frank, présidente/directrice de l'exploitation, notre agence a rapidement pris son envol sur les ailes de ses croyances optimistes et de sa passion pour la création d'un travail de valeur persistante. Nous avons nommé notre entreprise cleansheet (page blanche), car lorsque les gens gardent un esprit ouvert devant une page blanche, la magie peut prendre place. Voici quelques-uns des vidéos que nous avons réalisées illustrant notre amour pour les valeurs rassembleuses du Canada.CBC/Radio-Canada est le radiodiffuseur public national du Canada et l'une des plus grandes institutions culturelles du pays. Nous sommes la source d'information et de contenus de divertissement canadiens vers laquelle les Canadiens se tournent avec confiance. Profondément enracinée dans les communautés de partout au pays, CBC/Radio-Canada offre une programmation diversifiée en français, en anglais et en huit langues autochtones. Nous présentons également un point de vue typiquement canadien sur l'information internationale. CBC/Radio-Canada transforme sa façon d'engager la conversation avec les Canadiens.ICI MUSIQUE offre une programmation musicale et culturelle principalement canadienne, qui se veut en adéquation avec la vie des auditeurs, un compagnon musical qui vibre au rythme de leur quotidien. Des animateurs passionnés présentent une multitude de genres tels que la chanson, le jazz, le classique, la musique émergente et la musique du monde. ICI MUSIQUE à la radio, sur le webet par le biais del'application mobile.L'Académie canadienne des arts et sciences de l'enregistrement/The Canadian Academy of Recording Arts and Sciences (CARAS) est un organisme sans but lucratif crée pour préserver et renfoncer l'industrie de la musique canadienne et contribuer à des normes artistiques et de l'industrie plus élevées. L'objectif principal de CARAS est l'exploration et le développement d'occasions de promouvoir et de mettre en vitrine les artistes canadiens et la musique canadienne à travers des initiatives telles que les prix JUNO, entre autres, tout au long de l'année.MusiCompte est un organisme de charité promouvant la formation musicale et associé à l'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS) et aux prix JUNO. MusiCompte garde vivante la musique dans les écoles et les communautés partout au Canada en donnant accès à des instruments de musique aux enfants qui en ont le plus besoin. Sa mission est de s'assurer que les enfants canadiens aient accès à des programmes de musique dans leurs écoles et leurs communautés. Depuis sa fondation en 1997, plus de 9 millions de dollars ont été octroyés en soutien à la formation musicale au Canada. Ces fonds ont bénéficié à plus de 750 écoles et communautés d'un océan à l'autre, ont soutenu plus de 300 diplômés de programmes de musique postsecondaire et ont honoré une douzaine d'extraordinaires enseignants de musique par le biais du prix Enseignant de l'année MusiCompte.La SOCAN relie plus de quatre millions de créateurs de musique dans le monde et plus d'un quart de million d'entreprises et d'individus au Canada. Près de 150 000 auteurs-compositeurs, compositeurs et éditeurs de musique sont ses membres directs, et plus de 130 000 organisations sont autorisées à jouer de la musique partout au Canada. Grâce à une utilisation concertée de la technologie progressive et à un engagement à mener la transformation mondiale des droits de la musique et par le biais des entreprises en propriété exclusive Audiam et MediaNet, la SOCAN se consacre à défendre les vérités fondamentales que la musique a de la valeur et que les créateurs et les éditeurs de musique méritent une compensation équitable pour le fruit de leur labeur.Canada 150 est un programme national qui permet aux canadiens de mieux comprendre les enjeux canadiens et les incite à s'investir dans leur communauté et leur pays. Nous travaillons de concert avec des centaines de milliers de canadiens afin de créer une nation plus attentionnée et plus compatissante et façonner nos 150 prochaines années.