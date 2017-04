Neue Erkenntnisse über die Wirkungsweisen des Algenextraktes "Astaxanthin"

Spread the Word

-- Astaxanthin besteht hauptsächlich aus Algen und hat eine rötliche Färbung. Die Inhaltsstoffe dieses Produktes sind hauptverantwortlich für die rötliche Färbung einiger Tiere, wie beispielsweise der Hummer. Den den Verzehr dieser Algen, die auch in Astaxanthin enthalten sind, kommt diese Färbung zu Stande. Jedoch hat dieses Produkt aufgrund der Zusammensetzung und Reaktion des Menschen auf diese Stoffe nicht den gleichen Effekt bei der Einnahme. Zusätzlich zu den Algen ist in Astaxanthin auch Krillöl enthalten. Es handelt sich hierbei um ein rein biologisches Produkt, welches gleich mehrere Wirkungen auf den Körper hat beziehungsweise haben kann.Algen sind auch in der heutigen Zeit noch ein recht unerforschtes Gebiet. Dabei geht es weniger um die Tatsache das man die Wirkungen nicht kennt sondern viel mehr um den Punkt das man nicht weiß, wie diese Entstehen. Dennoch gelten Algen als ein gewisses All- Heil- Mittel und stellen auch Ärzte immer wieder vor Rätsel. In Astaxanthin sind die Algen der Hauptbestandteil, was bereits auf die Wirkung des Produktes schlussfolgern lässt. Natürlich handelt es sich hierbei um ein körperunterstützendes Präparat, welches in erster Linie die Zellen selbst unterstützen soll. Hierbei geht es speziell um die Fettbildung beziehungsweise die Sättigung von Fettzellen, wobei dieses Produkt unterstützen soll.Doch neue Tests wie die bei http://astaxanthin360.de haben noch ganz andere Wirkungen dieses Produktes ermitteln können.So ist man vor einigen Jahren noch davon ausgegangen das dieser Effekt der Einzige sei. Doch dies muss nun korrigiert werden. Denn Astaxanthin hat auch eine Wirkung auf das Immunsystem. So unterstützt dieses Produkt die Bildung von Antikörpern auf verschiedenen Ebenen. Besonders werden körpereigene Stoffe unterstützt die zur Vorbeugung von Krebs produziert werden. Besonders dieser Punkt ist für die Wissenschaftler und Biologen natürlich sehr interessant. Nicht zuletzt weil man zum einen noch kein direktes Heilmittel gegen Krebs gefunden hat. Zum anderen aber auch, weil es immer wieder Vorfälle gibt in denen Menschen durch körpereigene Stoffe den Krebs "besiegen". Die Frage ist hier natürlich, ob das Astaxanthin genau diese Produktion von Antikörpern unterstützt und tatsächlich den Krebs bekämpfen kann. Die bisher dazu durchgeführten Anylsen konnten noch keinen direkten Aufschluss darüber geben. Dies hat zwei einfache Gründe: Der erste Grund ist, die Unerfahrenheit auf dem Gebiet der Algen.Der zweite und wohl weit aus entscheidendere Grund ist die Zeit an der bisher an diesem Produkt geforscht wurde. Zwar konnten schon zahlreiche positive Effekt klar nachgewiesen werden. Für die Bekämpfung von Krebs jedoch sind viele Langzeitstudien nötig, die bisher noch nicht durchgeführt werden konnten oder sich noch in der Durchführung befinden. Ob dieser Stoff am Ende wirklich für die Heilung von Krebs verantwortlich sein könnte, bleibt also abzuwarten. Andere Effekte, wie die Unterstützung der körpereigenen Zellen sind jedoch schon seit einigen Jahren nachgewiesen.Dieses Produkt ist nicht nur aufgrund der Inhaltsstoffe so besonders. Interessant ist, dass bereits zahlreiche positive Effekte die dieser Stoff bewirkt nachgewiesen werden konnten und dennoch einige noch interessantere Punkte offen sind. Die Frage nach der Heilung von Krebs ist hier natürlich das Non- Plus Ultra. Sollte dieser Stoff wirklich nachweislich zu einer Heilung oder auch Bekämpfung von Krebs beitragen, so wäre dies eine Sensation. Man kann also als Fazit schon einmal eins deutlich machen. Astaxanthin ist noch lange nicht an einem Grenzpunkt angekommen und man darf gespannt sein, welche positiven Effekte dieses Produkt hat, die wir noch nicht kennen.