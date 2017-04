Neue Erkenntnisse über die Wirkung der Aminosäure L-Citrullin

Spread the Word

-- L-Citrullin ist eine Aminosäure, die als Nahrungsergänzungsmittel zum Einsatz kommen kann. Aufgrund seiner vielfältigen Wirkungen kommt es vor allem in Mitteln vor, die von Bodybuildern und anderen Sportlern eingenommen werden. Die Aminosäure erhöht unter anderem die Konzentration von L-Arginin im Blut und kann über verschiedene Mechanismen zu einer Steigerung der Leistungsfähigkeit beitragen.Aminosäuren sind Moleküle, die einen gemeinsamen Grundaufbau besitzen. Dieser besteht aus einem zentralen Kohlenstoffatom, einem einzelnen Wasserstoffatom, einer Carboxylgruppe und der namensgebenden Aminogruppe. Darüber hinaus verfügen alle Aminosäuren über einen weiteren Anhang, der für sie spezifisch ist. Dieser Rest bestimmt auch über die individuellen Eigenschaften der Aminosäure und entscheidet darüber, welche Rolle das Molekül im menschlichen Körper einnimmt.L-Citrullin besitzt die Summenformel C6H13N3O3. In der Natur kommt es vor allem in Melonen vor, in denen die Aminosäure in hoher Konzentration vorliegt. Aus dieser Pflanze konnten Wissenschaftler das Molekül auch zum ersten Mal isolieren. Im Organismus des Menschen spielt die Aminosäure im Harnstoffwechselzyklus eine Rolle und wird unter Stress vermehrt ausgeschieden. Neue Erkenntnisse dazu gibt es auf der Website http://l-citrullin.de L-Citrullin ist eine sogenannte nicht-proteinogene Aminosäure - das heißt, dass sie während der Translation nicht für die Zusammensetzung von Eiweißen im menschlichen Körper in Frage kommt. Die Translation ist der Prozess, der mithilfe von Enzymen die Proteine nach dem Bauplan der DNA synthetisiert. Allerdings können die so entstandenen Proteine anschließend noch modifiziert werden. Im Rahmen solcher Modifikationen bindet sich zum Teil auch L-Citrullin an die Proteine und kann auf diesem Weg ihre Eigenschaften beeinflussen.Sportler und Bodybuilder jedoch oft nicht nur vermehrt darauf, ausreichend proteinogene Aminosäuren zu sich zu nehmen. Aminosäuren sind nämlich nicht nur die Bausteine der Proteine (und damit auch die Grundlage der Muskeln). Sie nehmen außerdem auf den Stoffwechsel Einfluss und haben eine vermittelnde Funktion. Bis heute sind rund 400 verschiedene nicht-proteinogene Aminosäuren bekannt, deren Wirkung zum Teil noch nicht umfassend erforscht ist.L-Citrullin wirkt sich auf die Konzentration von L-Arginin im Blut aus. Bei L-Arginin handelt es sich ebenfalls um eine proteinogene Aminosäure. Der Körper benötigt L-Arginin, um daraus Stickstoffmonooxid (NO) herzustellen. Dieser Stoff ist auch als Endothelium-derived relaxing-facor (EDRF) bekannt und führt dazu, dass sich die Blutgefäße weiten. Diese Funktion macht L-Arginin zu einem beliebten Nahrungsergänzungsmittel für Sportler und Bodybuilder. Es ist unter anderem in einigen Pump-Supplements enthalten.Da L-Citrullin dazu führt, dass im Blut eine höhere Konzentration von L-Arginin im Blut entsteht, ruft es diese Wirkung indirekt hervor.Darüber hinaus hat L-Citrullin verschiedene andere Wirkungen auf den Organismus. Berichten zufolge fördert es unter anderem die Funktion des Immunsystems und die Effektivität des Energiestoffwechsels (mit ATP) der Muskeln.Die Konzentration von L-Citrullin, die ein Mensch über die Nahrung zu sich nimmt, ist für den normalen Alltag in der Regel vollkommen ausreichend. Umgekehrt sind Überdosierungen mit natürlichen Lebensmitteln sehr unwahrscheinlich.Wer den Stoff als Nahrungsergänzungsmittel einsetzt, sollte jedoch sorgsam mit dem Produkt umgehen. Produkte, die L-Citrullin enthalten, weisen eine Verzehrempfehlung aus, die nicht überschritten werden darf.Darüber hinaus ist es in einigen Fällen sinnvoll, vor dem Beginn der Einnahme mit einem Arzt zu sprechen, um mögliche individuelle Risiken abzuwägen. Darüber hinaus kann jeder Stoff (auch aus natürlichen Lebensmitteln)grundsätzlich mit Medikamenten und interagieren. Bei bestehenden Vorerkrankungen, Schwangerschaft und während des Stillens ist ebenfalls ärztlicher Rat empfohlen.