Fisher Investments Europe remporte le prix du meilleur gestionnaire de patrimoine de l'année

ADVFN récompense la filiale de Fisher Investments pour la troisième année consécutive

Fisher Investments Europe Wins ADVFN Wealth Manager of the Year 2017

Contact

Fisher Investments Europe

David Eckerly

-- Fisher Investments Europe, filiale de Fisher Investments, vient de recevoir le prix du meilleur Gestionnaire de patrimoine de l'année (« Wealth Manager of the Year ») lors de la remise desd'ADVFN au mois de mars. Ces prix visent à reconnaître et récompenser les meilleurs produits et services du secteur financier, tant au niveau du Royaume-Uni qu'au niveau international.ADVFN est une communauté en ligne d'investisseurs privés qui offre des services tels que le suivi des investissements, l'accès aux cours de Bourse et à une multitude d'outils de recherche. Pendant la remise de ce prix, le Directeur général d'ADVFN Clem Chambers a déclaré : « Fisher Investments Europe parvient à conjuguer innovation et tradition pour aider ses clients à atteindre leurs objectifs financiers à long terme. Son succès s'appuie par ailleurs sur une approche holistique. Nous sommes ravis de remettre à Fisher Investments Europe le prix de « Wealth Manager of the Year » pour la troisième année consécutive. » Un jury composé de conseillers financiers, de sociétés de courtage, de journalistes renommés et de plateformes de trading mondiales a récompensé les gagnants.Carrianne Coffey, directeur de Fisher Investments Europe, a commenté : « Nous sommes honorés que notre société ait été distinguée par ADVFN pour la troisième année consécutive. Nous travaillons sans relâche pour construire une offre qui contribue à améliorer l'univers d'investissement. Notre priorité est de fournir un service hors pair et une formation continue. Ce prix confirme que nous sommes sur la bonne voie. » Au total, une quarantaine de sociétés et personnalités du monde financier ont été récompensées.La liste complète des lauréats peut être consultée ici : http://uk.advfn.com/ awards_2017 Créé en 2000, Fisher Investments Europe est une filiale à 100 % de Fisher Investments. Au 31/12/2016, Fisher Investments et ses filiales géraient plus de 67 milliards d'euros d'actifs (dont plus de 34 milliards d'euros pour les investisseurs privés d'Amérique du Nord, plus de 29 milliards d'euros pour les investisseurs institutionnels et plus de 3 milliards d'euros pour les investisseurs privés européens). Fisher Investments et ses filiales offrent des services à une clientèle mondiale d'investisseurs variés, composée de plus de 150 clients institutionnels et plus de 35 000 clients particuliers. Son fondateur Ken Fisher signe la prestigieuse rubrique « Portfolio Strategy » dans les colonnes de Forbes depuis 1984 et est le chroniqueur le plus ancien du magazine. Il est également l'auteur de 11 livres, dont quatre best-sellers sur la finance et l'investissement édités par le New York Times. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.fisherinvestments.fr