Zirkonias die Brillanten für Männer?!

Diamonds are girl´s best friends - und was ist mit den Männern. Männer haben etwas Besseres verdient! Zirkonias haben sogar noch mehr Feuer als Brillanten. Deshalb sollten Männer sich für Cubic Zirkonias entscheiden.

-- Jeder Mann - nicht nur solche, die Schmuck tragen - kennt den Spruch "Diamonds are girl´s best friends".Auf gut Deutsch: Diamanten – oder besser noch Brillanten – sind die besten Freunde von Mädchen und Frauen. Bekannt wurde der Titel vor allem durch Marilyn Monroe aber auch viele andere Künstler haben diesen Titel immer wieder gesungen und dabei mir Brillanten herumgewedelt. Meistens waren diese Steine vermutlich keine echten Brillanten sondern eher Zirkonias.Es bleibt nun die Frage offen – und was ist mit den Männern und Männerschmuck?Dazu gibt es eine ganz einfache Lösung Cubic Zirkonia, auch CZ genannt oder oft auch einfach nur Zirkonia. Dieser Stein ist wie der Diamant auch in der Lage, Glas zu ritzen - ist also ein extrem harter Schmuckstein. Der Zirkonia hat sogar noch ein größeres „Feuer" als ein Brillant. Das bedeutet, dass das Farbspektrum der Lichtreflexe sogar noch größer ist. Darüber hinaus gibt es den Zirkonia in fast allen Farben. Er kann als Brillant, als Rubin, als Smaragd, Citrine, Saphir auftreten. Selbst Edelsteinspezialisten haben meist Probleme einen geschliffenen Zirkonia von einem perfekten Brillanten zu unterscheiden. Zirkonias sind eben wesentlich perfekter als Diamanten. Während Diamanten fast immer Fehler und Einschlüsse haben, ist der Zirkonia frei von Einschlüssen – also die perfekte Alternative zum Diamanten. Es ist möglich, die beiden Steine durch das Gewicht und die Wärmeleitfähigkeit zu unterscheiden. Letztendlich ist der Zirkonia der perfektere Brillant (Rubin, Citrine, Smaragd, Saphir). Aus diesem Grunde ist der Zirkonia der perfekte Schmuckstein für Männer. Er ist hart, er ist perfekt und er hat sogar noch mehr Feuer als der Brillant.Zirkonia-Schmuck ist die perfekte Alternative zu Brillant-Schmuck und damit passt der Zirkonia auch besser zu Männern als der Brillant – Brillant ist ein Mädchenstein.Natürlich muss der Mann noch entscheiden, in welchem Schmuckstück der Zirkonia verarbeitet wird, damit er zum echten Mann passt. Was würde da näher liegen als dem Mann als Krieger und Sieger einen Orden zu verleihen, den er stolz auf dem Anzug oder auch der Jeansjacke tragen kann. Von MARSOXX gibt es da den perfekten Schmuck für den perfekten Mann. Einen Schmuckorden mit 26 perfekten Zirkonias und einer der Steine davon ist so groß, dass er alleine durch seine Größe schon fast einzigartig ist. Hier findest du die Schmuckorden von MARSOXX: HonorRuby, HonorCitrine https://www.marsoxx.com/ online-shop/ search?sSearch= schmuc... Mache Schluss mit Girly-Brillanten und werde ein echter Mann mit Zirkonias! https://www.marsoxx.com/ online-shop/ schmuck-fuer- sieger/m...