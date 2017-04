Avantajele achizitiei unei garsoniere in Popesti

De ce este bine sa apelam la direct dezvoltatori atunci cand vrem sa cumparam o garsoniera in Popesti Leordeni sau in alta zona din capitala

Popesti Leordeni este o zona foarte dezvoltata din punct de vedere al proiectelor imobiliare, nu s-a lasat afectata de criza din anii trecuti. Aici au fost facute multe investitii in ultimii ani, ceea ce a permis o dezvoltare continua a zonei, care a devenit una dintre cele mai avantajoase pentru cei care vor sa isi cumpere o locuinta noua. Daca vorbim de vanzari de garsoniere in Popesti Leordeni, acestea pot fi considerate oricand o achizitie demna de luat in seama.Pretul une gasoniere in Popesti este situat undeva in jurul valorii de 30.000 de euro, pentru o suprafata utila situata intre 35 si 40 de metri patrat. Garsonierele sunt amplasate, cel mai adesea, intr-un complex rezidential modern, unde beneficiezi de toate utilitatile. Multe dintre ele se vand la cheie, ceea ce inseamna ca in momentul in care te muti beneficiezi de avantaje precum gresia, faianta, obiecte sanitare, parchet, centrala termica de apartament, calorifere, usa metalica. De semenea, multe dintre aceste garsoniere au si balcoane, loc in care sa iti amenajezi un coltisor de relaxare, dupa bunul tau plac. O garsoniera este o investitie ideala pentur tineri, pentru cei care nu au copiii sau pentru persoanele care doresc sa inchirieze locuinta, pentru ca plata utilitatilor este mai mica, spre deosebire de apartamente.In ulimii ani, zona Popesti-Leordeni s-a dezvoltat din ce in ce mai mult. S-au asfaltat strazi, reteaua de transport in comun a fost si ea mult mai bine pusa la punct, investitorii au venit si au facut aici centre comerciale. Iar proximitatea fata de cartierul Berceni al Capitalei, de unde se ajunge foarte usor pana in centrul Bucurestiului este un alt mare avantaj al acestei zone. De asemenea, metrul patrat de teren in zona, in cazul in care nu esti interesat de vanzari garsoniere Popesti ori de un apartament, este mai ieftin decat in alte zone ale Capitalei. Astfel, te poti gandi si la achizitia unui teren, loc unde poti sa iti construiesti o casa!