Fisher Investments Europe wint onderscheiding 'Vermogensbeheerder van het jaar'

ADVFN kent award voor derde opeenvolgende jaar toe aan dochteronderneming van Fisher Investments

Fisher Investments Europe Wins ADVFN Wealth Manager of the Year 2017

Contact

Fisher Investments Europe

David Eckerly

***@fi.com



Photo:

https://www.prlog.org/ 12631234/1 Fisher Investments EuropeDavid Eckerly

End

-- Fisher Investments Europe, een dochteronderneming van Fisher Investments, kreeg van ADVFN in het kader van de in maart bekendgemaaktede onderscheiding 'Vermogensbeheerder van het jaar 2017' (). Het doel van de award is om de beste producten en diensten uit de financiële sector, zowel in het Verenigd Koninkrijk als daarbuiten, te erkennen en te huldigen.ADVFN is een online gemeenschap van particuliere beleggers die diverse diensten verleent, zoals monitoring van portefeuilles, noteringen en researchtools. Bij de bekendmaking van de award zei de CEO van ADVFN, Clem Chambers: "Fisher Investments Europe slaagt erin zijn cliënten te ondersteunen bij het behalen van hun financiële doelstellingen op lange termijn door innovatie en traditie met elkaar te combineren. Hun holistische aanpak staat aan de basis van dit succes. Het is ADVFN een groot genoegen de onderscheiding 'Vermogensbeheerder van het jaar' voor het derde opeenvolgende jaar aan Fisher Investments Europe toe te kennen." De winnaars worden geselecteerd door een panel van beleggingsadviseurs, makelaars, vooraanstaande journalisten en handelsplatformen uit de hele wereld.Carrianne Coffey, directeur van Fisher Investments Europe: "Het is voor ons een grote eer dat ADVFN de onderscheiding voor het derde opeenvolgende jaar aan ons bedrijf toekent. We zetten ons voortdurend in om een aanbod te creëren waarmee we een positieve bijdrage aan het beleggingsuniversum als geheel kunnen leveren. Beleggers een ongeëvenaarde service en permanente training bieden heeft bij ons de hoogste prioriteit. De onderscheiding van ADVFN bevestigt dat we vooruitgang boeken in dat streven." Naast Fisher Investments Europe hebben 40 andere financiële bedrijven en individuele personen een award ontvangen.Op http://uk.advfn.com/ awards_2017 vindt u een lijst van alle winnaars van dit jaar.Fisher Investments Europe werd opgericht in 2000 en is een volledige dochteronderneming van Fisher Investments. Op 31/12/2016 bedroeg het beheerd vermogen van Fisher Investments en zijn dochterondernemingen meer dan EUR 67 miljard, waarvan meer dan EUR 34 miljard voor Noord-Amerikaanse particuliere beleggers, meer dan EUR 29 miljard voor institutionele beleggers en ruim EUR 3 miljard voor Europese particuliere beleggers. Tot de cliënten van Fisher Investments en de daaraan gelieerde bedrijven behoren meer dan 150 grote instituten en meer dan 35.000 vermogende personen. De oprichter van het bedrijf, Ken Fisher, schreef van 1984 tot 2017 de gerenommeerde column "Portfolio Strategy" in Forbes. Hij is daarmee de columnist met de langste aaneensluitende staat van dienst in de geschiedenis van het tijdschrift. Hij heeft 11 boeken geschreven, waaronder vier New York Times-bestsellers over finance en beleggen. Voor meer informatie kunt u de website www.fisherinvestments.com/ nl www.fisherinvestments.be raadplegen.