Fisher Investments Europe è riconosciuta come gestore patrimoniale dell'anno

ADVFN premia la filiale di Fisher Investments per il terzo anno di fila

-- Fisher Investments Europe, filiale di Fisher Investments, è stata premiata da ADVFN come gestore patrimoniale dell'anno per il 2017 nell'ambito dei suoiannunciati a marzo. L'obiettivo del premio è riconoscere e celebrare i prodotti e servizi migliori in assoluto in tutto il settore finanziario, sia a livello nazionale che all'estero.ADVFN è una community online di investitori privati che offre servizi come il monitoraggio degli investimenti, le quotazioni e un ampio ventaglio di strumenti di ricerca. Annunciando il premio, il CEO di ADVFN Clem Chambers afferma: "la gestione operata da Fisher Investments Europe unisce innovazione e tradizione per aiutare i clienti a raggiungere i propri obiettivi finanziari di lungo termine. Il suo approccio olistico è la chiave per il suo successo. ADVFN è lieta di consegnare a Fisher Investments Europe, per il terzo anno consecutivo, il premio di 'Gestore patrimoniale dell'anno'". Un gruppo di giurati ha selezionato i vincitori, che comprendono consulenti per gli investimenti, società di brokeraggio, importanti giornalisti e piattaforme di trading da tutto il mondo.Carrianne Coffey, direttrice di Fisher Investments Europe, ha commentato: "Siamo onorati di essere la società premiata da ADVFN per tre anni di fila. Lavoriamo costantemente per creare un'offerta che migliori l'universo di investimento. La nostra priorità è fornire agli investitori un servizio senza pari e numerose risorse educative. Il riconoscimento di ADVFN conferma che stiamo facendo passi avanti verso il nostro obiettivo." Fisher Investments Europe si unisce ad altre 40 società finanziarie o singoli individui che sono stati premiati.L'elenco completo dei vincitori di quest'anno è disponibile al seguente link: http://uk.advfn.com/ awards_2017 Creata nel 2000, Fisher Investments Europe è una controllata al 100% di Fisher Investments. Al 31/12/2016, Fisher Investments e le sue filiali gestivano oltre €67 miliardi di attivi: oltre €34 miliardi per investitori privati in Nord America, più di €29 miliardi per investitori istituzionali e oltre €3 miliardi per investitori privati europei. I clienti di Fisher investments e delle sue filiali comprendono oltre 150 grandi istituzioni e più di 35.000 "high net worth individuals". Il fondatore, Ken Fisher, ha scritto la prestigiosa rubrica "Portfolio Strategy" su Forbes dal 1984 al 2017 ed è il più longevo editorialista della storia della rivista. Ken ha anche pubblicato 11 libri su finanza e investimenti, tra cui 4 bestseller del New York Times. Per ulteriori informazioni, si rimanda al sito http://www.fisherinvestments.it