Nieuw bij IMF: Nederlandstalige CISM cursus (Certified Information Security Management)

Deze unieke Nederlandstalige Information Security Management cursus leidt de deelnemers op tot een breed inzetbare IT security manager en bereidt tevens voor op het CISM examen van ISACA.

Contact

International Management Forum (IMF)

+31 (0)40 246 02 20

j.antonis@imf- online.com International Management Forum (IMF)+31 (0)40 246 02 20

End

-- CISM staat voor Certified Information Security Manager en is een titel van ISACA. De CISM titel wordt internationaal erkend en verhoogt de marktwaarde van de IT Security manager en die van de organisatie waarin deze professional werkzaam is.bestaat uit negen lessen en behandelt informatiebeveiliging in al haar facetten. De deelnemers leren een internationaal erkende standaard kennen aan de hand van de CISM Body of Knowledge die uit vier domeinen bestaat:· -Information Security Governance· -Information Risk Management en Compliance· -Information Security Program Development en Management· -Information Security Incident ManagementDe wereldwijd gewaardeerde CISM titel is gericht op IT security managers en information risk managers. CISM is bedoeld voor de gevorderde professional bij wie de focus ligt op het management van het informatiebeveiligingsprogramma van een organisatie en niet langer meer op de technische of specialistische vaardigheden.Kijk voor meer informatie op de website van International Management Forum (IMF); www.imf-online.com ( http://www.imf- online.com/vakgebieden/ IT_security/ cism-ce... ).International Management Forum (IMF) ( http://www.imf- online.com/ ) is gespecialiseerd in het ontwikkelen, uitgeven en organiseren van veelal certificerende (vaak ook schriftelijke)cursussen en (post-HBO) trainingen. Deze opleidingen sluiten direct aan bij het belangstellingsniveau van het management en professionals van (middel)grote organisaties en bestrijken onder meer het ICT, Financiële en HRM-vakgebied. IMF is al meer dan 25 jaar een begrip op de Nederlandse markt en sinds 15 jaar ook internationaal actief. De internationale opleidingen worden in meer dan 40 landen verkocht.