Lectra rivela la propria nuova strategia

Lectra supporta i clienti nell'integrazione dei principi dell'Industry 4.0 all'interno dei propri processi

-- Lectra, leader mondiale nelle soluzioni tecnologiche integrate per le aziende che utilizzano tessuti, pelle, tessuti tecnici e materiali compositi, rivela una nuova strategia studiata per consentire alle società dei settori moda e abbigliamento, automotive e arredamento di entrare con successo nell'era dell'Industry 4.0.Incentrata sulla digitalizzazione dei processi industriali, dalla creazione alla produzione, l'Industry 4.0 sta dando vita a una nuova organizzazione degli ecosistemi aziendali. Sempre più flessibili e dotate di risorse ottimizzate, le aziende stanno promuovendo un nuovo ciclo di vita dei prodotti, digitalizzato, che comporterà vantaggi per i clienti.Inoltre, la produzione di massa sta lasciando sempre più spazio alla produzione personalizzata su vasta scala, offrendo prodotti di qualità a commercializzazione rapida, richiesti da una clientela sempre più impaziente ed esigente.Per affrontare questi cambiamenti serve una catena del valore digitale, che consenta collegamenti in tempo reale tra team creativi e di sviluppo prodotto, aziende smart, fornitori e consumatori.Per affrontare queste nuove sfide, i nostri clienti possono fare affidamento sulla nostra offerta di software e attrezzature, già compatibile con i principi dell'Industry 4.0, sulla nostra profonda conoscenza dell'Internet of Things industriale, che risale al 2007, e sulle competenze dei nostri team in settori specificiha affermato Daniel Harari, CEO di Lectra.Grazie a questi solidi fondamenti, stiamo arricchendo enormemente la nostra offerta, attraverso l'uso delle più recenti tecnologie e l'integrazione delle best practice, in modo da rafforzare la posizione di Lectra come precursore dell'Industry 4.0Il lancio dell'offerta SaaS (SaaS), che funziona in ambiente cloud ed è stato sviluppato nel 2015, riflette questa nuova strategia di Lectra. L'offerta sfrutta l'analisi e l'uso dei dati per proporre attrezzature collegate in modo ancora più intelligente e un'integrazione calibrata tra macchine, software e servizi. Nuovi servizi specifici per il settore completeranno l'offerta, consentendo a Lectra di migliorare costantemente i processi della clientela. Testata nel 2017 presso clienti selezionati, alcuni dei quali sono stati coinvolti fin dalle fasi iniziali di progettazione, la nuova applicazione sarà immessa sul mercato a partire dal 2018.Offrendo valore aggiunto ai clienti, Lectra aumenterà la percentuale dei ricavi destinata a Ricerca e Sviluppo, portandola al 10% per il periodo compreso tra il 2017 e il 2019, con un incremento di circa il 50% tra il 2016 e il 2019. In questo modo possiamo aiutare i nostri clienti a raggiungere l'eccellenza operativa, che è indispensabile se vogliono avere successo nel contesto della quarta rivoluzione industrialeconclude Daniel Harari.Informazioni su LectraLectra è il leader mondiale nella produzione di soluzioni tecnologiche integrate (software, attrezzature di taglio automatico e relativi servizi) pensate appositamente per le aziende che realizzano i propri prodotti utilizzando tessuti, pelli, tessuti industriali e materiali compositi. Lectra opera nei principali mercati mondiali: fashion e abbigliamento, arredamento e automotive, oltre ad essere presente in numerosi altri settori. Le soluzioni Lectra, specifiche per ogni mercato, permettono ai clienti di automatizzare e ottimizzare la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione dei prodotti. Con più di 1.550 dipendenti, Lectra ha creato relazioni privilegiate con clienti prestigiosi in oltre 100 nazioni, contribuendo alla loro eccellenza operativa. Nel 2016 ha registrato 260 milioni di euro di fatturato ed è quotata alla borsa valori Euronext.Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.lectra.com/ it