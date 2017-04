Internovus: Partenaire du Marketing en Ligne pour la Réussite

Logo

ul. "Nikola Tesla“,

1574 Sofia, Bulgaria

+359 2 492 8304

ul. "Nikola Tesla",1574 Sofia, Bulgaria+359 2 492 8304

-- Internovus est la solution d'acquisition ultime du marketing en ligne. Dans leurs propres mots, « Internovus est un endroit où le marketing répond à la technologie, l'analyse répond à la créativité, et l'expérience répond à l'innovation audacieuse. » Ils sont toujours à la recherche des professionnels talentueux pour les rejoindre. En fait, leur slogan est « Diversité, Travail d'équipe, Optimisation. » Ils ont des services dans l'édition, la publicité, le service, la collaboration et le suivi et ont une grande et redoutable présence mondiale.Ils considèrent leur unique style de diversification comme leur recette secrète pour le succès. La façon dont ils diversifient leur personnel est vraiment unique pour la fabrication d'une atmosphère très créative. Vous verrez un développeur parler de la typographie avec un designer UX, un gestionnaire de médias expliquant les concepts au gestionnaire SEO, un rédacteur demandant un code - tout ceci semblent tout à fait normal chez Internovus. En outre, ils optimisent tout, dans le sens où ils fixent des objectifs mesurables et d'innover, d'analyser et d'apprendre de chaque activité.Ils croient en la génération des pistes et l'acquisition de clients grâce à la personnalisation. Ils ont certains systèmes en place à l'égard de leur acquisition de clients pour les clients, qui sont leur Système de Gestion de Campagnes (CM), leur Système de Gestion des Pistes (LM) et leur Système Puissant de Gestion des Données (DM). En outre, ils ont un vaste réservoir de créativité et intelligent système d'achat de média.· Internovus est une société de marketing avec un ensemble de solutions et produits mondialement acclamées qui ont été stratégiquement conçus par eux pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises de leurs clients.· Ils sont une solution unique à tous les besoins de marketing des entreprises de leurs clients. Être le pionnier d'inventer les solutions réelles, efficaces et d'A à Z qui correspond aux besoins du client, Internovus offre une optimisation de valeur réelle.· Leur large gamme de solutions et produits sont développés pour fournir au client une solution complète orienté vers les résultats. La technologie utilisée dans les solutions est la plus récente et en phase avec les tendances actuelles dans l'industrie du marketing numérique.· Internovus croit en partenariat avec leurs clients plutôt que d'être une agence de marketing. Cela aide à créer une puissante équipe qui trouve la bonne stratégie de marketing pour l'entreprise du client.· Les projets des clients sont gérés par une équipe d'experts professionnels qui ne sont pas seulement assez qualifiés, mais aussi bien expérimentés. Comme l'équipe a géré de nombreux projets complexes, ils ne sont pas capables de trouver des solutions à tout type de situations d'urgence qui pourraient survenir.· La transparence est maintenue tout au long du projet et le client reste informer des mesures prises et quelles solutions utilisées. Internovus répond à toutes les questions du client puis qu'ils ne gardent pas tout processus de solution secrète au client.· Les clients peuvent se concentrer sur leur activité principale car ils ne doivent pas se concentrer sur l'embauche et le maintien d'une équipe de marketing numérique ou la planification des stratégies de marketing en interne. Ainsi, ce qui permet aux clients d'améliorer leurs opérations. Cela les aide à aller de l'avant de leurs concurrents.· Internovus a travaillé avec un grand nombre de clients de l'industrie de l'assurance. Cela leur a permis de développer une solution spéciale qui répond aux besoins spécifiques de ce marché passionnant. Les solutions conçues par Internovus aident à stimuler les campagnes de marketing en ligne des clients qui sont actifs dans le secteur de l'assurance et obtient des clients ciblés.· Étant l'un des principaux médias indépendants acheteurs partout dans le monde, Internovus s'assure que les clients obtiennent une exposition maximale. Ils ont un réseau virtuel multi-éditeur.· Ils veillent à ce que vous faites l'acquisition de nouveaux clients grâce à leur système de gestion de campagne. Le système de gestion de la campagne de premier ordre contribue à créer, gérer et optimiser les campagnes. Un des avantages de l'utilisation du Gestionnaire de campagne est qu'il peut être intégré au réseau différent de l'édition. Il peut également être intégré à plusieurs différentes plates-formes et dispositifs.· Leur Gestion de Piste permet d'optimiser tout type de campagne de marketing. Le Système de Gestion des Données est un outil d'analyse qui aide Internovus à garder un œil sur la performance de la stratégie de marketing. Cela leur permet également de faire tous les réglages nécessaires.· L'achat intelligent de médias et une gamme complète de canaux de médias tels que l'Affichage des annonces, des annonces mobiles, Référencement (SEO), Marketing des Médias Sociaux, le marketing de contenu, etc. leur permet de générer des prospects et de les convertir en clients potentiels.· Internovus offre un service de qualité à un prix raisonnable. Bien qu'ils offrent des prix compétitifs, ils ne compromettent pas sur la qualité.L'entreprise des clients est bien analysée afin d'identifier les besoins réels et des solutions les aient sont conseillées. Ils personnalisent leurs solutions pour leur fournir exactement ce dont ils ont besoin.Pour en savoir plus sur la société et ses services, visitez leur site Web à: http://www.fr.internovus.com/