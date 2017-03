Lectra e FRI siglano una partnership a supporto delle aziende del Fashion

A marzo 2017 la prima edizione del Master in "Design and Technology for Fashion Communication"

-- Lectra, leader mondiale nelle soluzioni tecnologiche integrate per le aziende che utilizzano tessuto, pelle, tessuti tecnici e materiali compositi, ha siglato un accordo di partnership con la Fondazione Fashion Research Italy (FRI). Polo di eccellenza voluto da Alberto Masotti, profondo conoscitore della moda italiana e già proprietario e presidente del Gruppo La Perla SpA fino al 2007, FRI si prefigge di sostenere la formazione di giovani talenti e di supportare la rete manifatturiera del fashion in Emilia Romagna.L'obiettivo comune di Lectra e FRI è quello di sensibilizzare le aziende del fashion circa la necessità di intraprendere il percorso di digitalizzazione dei processi aziendali sfruttando con maggiore efficacia le tecnologie disponibili.Fashion Research Italy e l'Universitàdegli Studi di Bologna, a marzo 2017 daranno il via al Master di primo livello in "Design and Technology for Fashion Communication", pensato per formare i nuovi dirigenti del settore moda e dell'industria culturale creativa in un contesto internazionale.Per valorizzare l'eccellenza manifatturiera del fashion, la Fondazione mette a disposizione un polo didattico espositivo in cui promuovere la formazione, la sperimentazione tecnologica e la ricerca. Nell'ambito di questo innovativo e lungimirante progetto Lectra condividerà con i futuri manager un workshop sullo sviluppo della piattaforma Lectra Fashion PLM, mostrando come la soluzione possa aiutare le aziende del fashion a ottimizzare i processi e migliorare le performance complessive."Siamo contenti di essere protagonisti insieme a FRI di questo ambizioso progetto volto a creare figure professionali strategiche che possano reagire in modo immediato e proattivo alle sfide e alle tempistiche sempre più stringenti che le attuali trasformazioni globali del fashion comportano", sostiene Caterina Rorro – Direttore Marketing e Comunicazione di Lectra Italia."Sono compiaciuto che la Fondazione abbia siglato l'accordo con Lectra, un'azienda che conosco da tempo e considero all'avanguardia per le tecnologie adottate e per l'ampiezza di vedute. Oltre alla formazione - conclude il presidente Alberto Masotti - FRI sta sviluppando con Lectra altri progetti comuni, volti ad imprimere un processo di accelerazione dell'adozione dei sistemi digitali nelle medie e piccole imprese, al fine di renderle forti e competitive."Lectra è il leader mondiale nella produzione di soluzioni tecnologiche integrate (software, soluzioni di taglio automatiche e servizi associati) ideate specificatamente per i settori che utilizzano tessuto, pelle, tessuti tecnici e materiali compositi per la creazione dei loro prodotti. Si rivolge ai maggiori mercati a livello globale: moda e abbigliamento, automotive, arredamento così come un'ampia gamma di altre industrie. Le soluzioni Lectra, specifiche per ogni mercato, consentono ai clienti di automatizzare e ottimizzare la progettazione, lo sviluppo e la produzione dei loro prodotti. Con più di 1.550 dipendenti, Lectra ha sviluppato relazioni privilegiate con clienti prestigiosi in più di 100 paesi, contribuendo alla loro eccellenza in ambito produttivo. Nel 2016 ha registrato 260 milioni di euro di fatturato ed è quotata alla borsa valori Euronext. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.lectra.com ( https://www.lectra.com/ it/ Fondazione Fashion Research Italy (FRI) è una realtà no-profit fondata a Bologna nel 2015 da Alberto Masotti, già patron di La Perla fino al 2007. Nasce con l'obbiettivo di valorizzare l'eccellenza manifatturiera del fashion made in Italy attraverso un centro polifunzionale in cui promuovere: archiviazione, formazione, sperimentazione tecnologica e ricerca su vari settori del comparto manifatturiero. Con la volontà di costituire un terreno di incontro e di scambio a supporto delle aziende, la Fondazione ha dato vita al Punto Innovazione:una realtà composta da aziende partner (come Lectra) volta a facilitare la digitalizzazione dei processi di filiera al fine di contribuire all'innovazione tecnologica delle piccole e medie imprese. I numeri di FRI: 7000 metri quadrati di spazi riqualificati (dalla primavera 2017), 30 mila disegni di art textures, 5 mila volumi e campionari del settore moda e textile, un Master di primo livello in Design and Technology for Fashion Communication (inizio marzo 2017) esito del Protocollo d'Intesa con l'Universitàdegli Studi di Bologna e un progetto culturale: un database, Fashion Photography Archive, che racconta l'evoluzione dei brand aderenti attraverso la raccolta delle campagne e dei materiali di comunicazione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.fashionresearchitaly.org