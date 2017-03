Hotel Relais Laticastelli per Vacanze di Pasqua 2017 in Toscana

Hotel Relais Laticastelli ha Pubblicato l'offerta per il weekend di Pasqua - 3 notti in b&b e mezza pensione in hotel 3 stelle con piscina vicino Siena

Camera Classica Hotel Relais Laticastelli

* Hotel

* Pasqua

* Tourism Location:

* Siena - Tuscany - Italy

Hotel relais Laticastelli in Toscana

***@yahoo.com Hotel relais Laticastelli in Toscana

-- Hotel Relais Laticastelli ha pubblicato la sua proposta per le vacanze di Pasqua 2017.A pochi minuti dalla città di Siena in località Armaiolo vicino Rapolano Terme, Hotel Relais Laticastelli è un albergo diffuso tre stelle con piscina. Il complesso residenziale è situato in collina con una vista spettacolare del circondario;le Crete Senesi.Un antico borgo tornato a vivere dopo un attento restauro, Laticastelli è un antico borgo costruito a difesa di Siena da Sud con una lunghissima storia che risale ai tempi degli antichi romani.A Laticastelli è possibile fare dei giri in bici tra le viste mozzafiato delle colline toscane. I profumi dell'aria primaverile avvolgono durante le lunghe passeggiate nel parco privato di 60 ettari che Laticastelli ha da offrire.Laticastelli è il posto ideale per una vacanza di cultura e al tempo stesso a stretto contatto con la natura. È questo che distingue Hotel Relais Laticastelli dagli altri alberghi in Toscana: il posto ideale per trascorrere un week-end romantico per la coppia, per la famiglia alla ricerca di un posto bello e tranquillo per visitare Siena e la Toscana, oppure con gli amici per una vacanza divertente."I preparativi per l'imminente apertura di Laticastelli fervono"Ha dichiarato un portavoce della direzione nell'ambito della presentazione dell'offerta ai tour operators a cui ha parlato delle strategie per il 2017 che Laticastelli ha in mente di proporre per l'imminente stagione estiva che si apre con l'offerta weekend di Pasqua 2017:"Laticastelli riapre con grande entusiasmo dopo la chiusura invernale. Il nostro è un Hotel Reais stagionale che riapre dopo l'inverno ed in concomitanza con le festività di Pasqua.L'Offerta Pasqua in Toscana 2017 all'Hotel Relais Laticastelli è stata pensata per chi vuol visitare Siena e le altre località della Toscana, ha l'auto a seguito, e desidera soggiornare in un luogo tranquillo, lontano dai rumori della città, dove riposare dopo una giornata di vacanza divertente. Con un po' di fortuna sarà possibile fare il bagno nella nostrache offre una vista incantevole delle colline circostanti.Abbiamo pensato di estendere l'offerta Pasqua 2017 a tutto il mese di Aprile e dare l'opportunitàanche a chi, per vari motivi, non può spostarsi per le festività pasquali.Aprile in Toscana è un'offerta "tutto compreso" che non riserva alcuna sorpresa nel prezzo grazie alla nostra formula diL'offerta prevede una sistemazione in una delle nostre camere deliziosamente arredate, con possibilità di organizzare degli appartamenti per famiglie.L'opzione mezza pensione permette ai nostri ospiti di organizzare attività ed escursioni per poi riposare la sera, dove potrete gustare la fine della giornata con un'ottima cena nel nostro ristorantecon un menù a tre portate e completo di bevande."Ulteriori informazioni e prenotazioni: