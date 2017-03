Deutschland, Zweites Zuhause FÜr Den Lugana Doc

Bis 21. März nimmt das Consorzio Tutela an der Prowein statt, um den Jahrgang 2016 vorzustellen. Der Export ins Land übersteigt 40%.Anlässlich der Messe wird der Weißwein vom Gardasee der Protagonist bei einer Veranstaltung sein, in Zusammena

-- Roter Teppich für das Consorzio Tutela Lugana DOC bei der Prowein in Düsseldorf, wo es einer der am meisten erwarteten Protagonisten ist. Der Weißwein vom Gardasee ist fast zur Hälfte deutsch, danach Deutschland exportiert werden. Am Stand in der Halle 15 D59 haben die Importeure die Gelegenheit, erstmals den Jahrgang 2016 zu kosten, entsprechend den verschiedenen Interpretationen der verschiedenen Unternehmen.Italien bleibt unverändert der wichtigste Importeur in Deutschland, mit einer Menge von 16%, gefolgt von Frankreich (12%) und Spanien (8%). Die Deutschen haben im Jahr 2016 einen Pro-Kopf-Verbrauch von 20,6 Litern beibehalten (+0,1 gegenüber dem Vorjahr). Die Prowein, weltweit eine der wichtigsten Messen, ist daher ein wichtiger Termin, der seit jeher fest zum Webekalender des Konsortiums gehört.Im Jahr 2017 ist die Teilnahme noch reicher, dank der Zusammenarbeit mit der Zeitschrift Vinum für eine exklusive Degustation, die am Stand der Zeitschrift (Halle H Stand D 106) stattfinden wird und von Cristian Eder, dem einflussreichen Journalisten geleitet.Der Lugana DOC ist der Sohn der Turbinia, einer einheimischen Rebsorte, die in Reinheit gekeltert, in der Lage ist, sich vielseitig auszudrücken, sowohl in den klassischen Weißwein-Versionen als auch als Schaumwein. Heute gibt es 5 Sorten vom Lugana DOC: der Basiswein, der Superiore, der Schaumwein, die Spätlese und der Jahrgang.Der Lugana, frisch, Jahrgangswein, "Basiswein", ist der Produktionsmotor für den gesamten Qualitätswein, sein grundlegender Baustein: seine Produktionsmenge deckt fast 90% des DOC. Der Jahrgang 2016 zeigt sich schon heute mit einer hervorragenden Qualität, obgleich er seine besten Eigenschaften erst in wenigen Monaten zeigen wird. Die Basisversion ist in der Tat ideal an Sommerabenden als Aperitif oder zur Mahlzeit. Von zart strohgelber Farbe und grünlichen Reflexen, mit blumigem Duft, ist er geschmacklich frisch, angenehm zitronig und lang anhaltend.hattp://www.consorziolugana.it