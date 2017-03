Monastero Fortezza di Santo Spirito Pubblica Offerta Vacanze di Pasqua in Montagna

Il Monastero Fortezza di Santo Spirito ha pubblicato un'offerta per un weekend romantico di Pasqua 2017, ideale per coppie, ma adatto anche per gruppi di amici e famiglie, perfetto per chi vuol dormire in un castello!

-- Il Monastero Fortezza di Santo Spirito in Abruzzo ha pubblicato la sua offerta per le. Immerso nella favolosa natura primaverile delle montagne, si trova la il Monastero Fortezza di Santo Spirito, un luogo di straordinaria bellezza, il posto ideale per trascorrere le vacanze di Pasqua in totale tranquillità"Stiamo preparando il Monastero per gli arrivi di Pasqua 2017. Per noi, ogni arrivo è un momento interessante - vedere le reazioni degli Ospiti davanti alle bellezze architettoniche della Fortezza è un'emozione. L'interesse sale ancora di più quando si raccontano la storia, le vicissitudini, ed i personaggi importanti che hanno ruotato intorno a questo posto, rendendolo ancora più speciale. Anche per questo è una emozione accogliere gli ospiti che arrivano in cerca di un albergo di charme con carattere. Non solo un luogo dove dormire, ma una località che offre emozioni per trascorrere le proprie vacanze di Pasqua nel nostro territorio."Ha dichiarato il gestore della struttura Gianluca Sordini presentando l'offerta per il weekend di Pasqua che ha poi proseguito dicendo:"Con l'arrivo della primavera Il Monastero Fortezza di Santo Spirito è bellissimo, una vera esplosione di colori e profumi circonda questo magnifico castello (trasformato in dimora storica) che offre secoli di storia interessantissima che gli ospiti vivono e respirano camminando per il cortile, il ristorante e le stanze.La vista dal terrazzo è stupenda. Gli Ospiti scoprono tutta la vallata per arrivare alle vette del Gran Sasso ancora innevate a primavera. Qui è possibile gustare un aperitivo al sole con piccoli assaggi di specialità gastronomiche locali."La nostra struttura è tutta da scoprire, dalla storia e la cultura che incorpora, ai servizi esclusivi che solo Monastero di Santo Spirito è in grado di offrirvi. Le possenti mura della nostra Fortezza vi faranno dimenticare il trambusto e il chiasso delle grandi città. Circondati dalle viste mozzafiato dell'Abruzzo, Monastero di Santo Spirito è sicuramente il luogo di riferimento per scoprire l'Abruzzo durante la vostra vacanza.Il mare e la montagna sono mete raggiungibili facilmente. Da qui è possibile arrivare al mare per fare una passeggiata nel giro di 40 minuti, le piste di sci sono anche più vicine - dipende dalla stazione sciistica preferita.Per la Pasqua 2017 la nostra offerta prevede un soggiorno di 3 notti in camera matrimoniale (trattamento b&b), con la possibilità di essere servita direttamente in camera, e tre cene incluse per rendere indimenticabile la vostra fuga romantica in montagna al Monastero Fortezza di Santo Spirito."Ulteriori Informazioni sull'offerta: