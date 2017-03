OVS sceglie Lectra Fashion PLM

Il principale retailer italiano riorganizza i propri sistemi informatici con la soluzione Lectra per la gestione del ciclo di vita di prodotti e collezioni

-- Lectra, leader mondiale nelle soluzioni tecnologiche integrate per le aziende che utilizzano tessuti, pelle, tessuti industriali e materiali compositi, è lieta di annunciare che OVS, il principale retailer italiano nel settore dell'abbigliamento uomo, donna e bambino, si doterà di Lectra Fashion PLM per ristrutturare l'intero processo di sviluppo prodotto dell'azienda.Fondata nel 1972, OVS presenta un modello imprenditoriale a integrazione verticale che fa leva su una forte propensione al design e una strategia di sourcing unica, basata su un'attenta distribuzione geografica dei fornitori esterni. Il successo di OVS è confermato dagli oltre 900 punti vendita del gruppo presenti oggi in tutto il mondo.Il gruppo utilizzerà Lectra Fashion PLM in ogni fase del processo produttivo, dalla progettazione al sourcing. L'intuitiva soluzione di Lectra permetterà di integrare tutti i dati e i processi relativi al ciclo di vita di prodotti e collezioni in un unico sistema di gestione dati, semplificato e coeso. La piattaforma collaborativa di Lectra permetterà il collegamento simultaneo di tutti i reparti, indipendentemente dall'ubicazione fisica. I dipendenti potranno quindi condividere dati, comunicare e collaborare in tempo reale, disponendo tutti delle stesse identiche informazioni. Il miglioramento del lavoro di squadra eviterà gli errori e le attività duplicate, riducendo anche i tempi di commercializzazione."La storia di OVS e della sua ascesa verso il successo è la prova dell'ambizione e della lungimiranza del gruppo. Considerando la sua fama mondiale e la capacità di anticipare le tendenze future, siamo entusiasti di iniziare quest'avventura con OVS", afferma Céline Choussy Bedouet, Chief Marketing and Communications Officer, Lectra.OVS è il gruppo italiano leader del settore dell'abbigliamento per uomo, donna e bambino, con oltre 900 punti vendita in Italia e all'estero. OVS mette lo stile italiano alla portata di tutte le tasche. Oltre 150 milioni di consumatori visitano ogni anno i negozi del gruppo dal caratteristico design contemporaneo e minimalista. OVS offre inoltre un'esperienza di acquisto altrettanto interessante attraverso il proprio online store su www.ovs.it . ( http://www.ovs.it/ Lectra è il leader mondiale nella produzione di soluzioni tecnologiche integrate (software, attrezzature di taglio automatico e relativi servizi) pensate appositamente per le aziende che realizzano i propri prodotti utilizzando tessuti, pelli, tessuti industriali e materiali compositi. Lectra opera nei principali mercati mondiali: fashion e abbigliamento, arredamento e automotive, oltre ad essere presente in numerosi altri settori. Le soluzioni Lectra, specifiche per ogni mercato, permettono ai clienti di automatizzare e ottimizzare la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione dei prodotti. Con più di 1.550 dipendenti, Lectra ha creato relazioni privilegiate con clienti prestigiosi in oltre 100 paesi, contribuendo alla loro eccellenza operativa. Nel 2016 ha registrato 260 milioni di euro di fatturato ed è quotata alla borsa valori Euronext.Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.lectra.com ( http://www.lectra.com/