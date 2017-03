"Celtic Land" è il secondo album di Anima Keltia uscito il 10 Marzo 2017

Celtic Land include 14 brani provenienti dall'Irlanda, dalla Bretagna e dalla Scozia. Un percorso alla scoperta delle verdi colline, dei campi colorati, delle grandi foreste, dei laghi blu e delle scogliere a piombo sul mare dei feudi celtici.

Celtic Land Anima Keltia

-- Celtic Land (musica bretone, irlandese e scozzese) è un meraviglioso viaggio attraverso la storia, i paesaggi e i racconti di Bretagna, Irlanda e Scozia. Da "O' Carolan's Welcome", brano che lo stesso O'Carolan suonava per dare il benvenuto ai suoi amici, scopriamo la misteriosa Bretagna, con la sua costa selvaggia e le sue magiche foreste. Con "An Alarc'h", il cigno che vede tornare le navi del duca Jean IV affianchiamo il popolo bretone che si batte contro l'invasore francese. Malinconici passeggiamo tra castelli e torri persi nella foresta di Brocéliande come la sposa a cui é dedicata "La Chanson de la mariée". Niente di meglio che una danza, "Gavotte de Bretagne", per immergervi nelle lande nascoste dei Monts d'Arée.Cantiamo assieme ai marinai "Tri Martolod Yaouank" e attraversiamo il mare per approdare in Irlanda, l'isola di smeraldo patria del grande re "Brian Boru", il primo ad aver saputo unire i diversi clans contro l'invasore e riportare la pace.L'Irlanda e la sua lotta contro gli oppressori inglesi è raccontata attraverso la metafora delle sue donne in "Women of Ireland". Questo brano é quello che più di tutti racchiude l'essenza della storia e dello spirito irlandese.Prima di proseguire fermiamoci al pub con il popolo irlandese ridente e allegro e balliamo sulle note della "Butterfly Jig". Incontriamo la bella Rose soprannominata "Star of the County Down" principessa di questa terra a nord di Dublino che ci accompagneràverso la nave per attraversare il mare.Viaggiamo assieme al re Charles Edward Stuart in fuga verso la Scozia con la "Skye Boat Song" che narra il suo epico periplo per guadagnare la Francia con l'aiuto di Flora McDonald."Fear a' Bhàta" canzone d'amore scozzese evoca i suoi laghi abitati da creature leggendarie e il suo mare sorgente della loro vita. Il suono della hornpipe in "Flowers of Edinburgh" ci porta alla capitale. Ci salutiamo infine con "Auld Lang Syne" nella speranza di vivere presto assieme un'altra avventura viaggiando nelle terre dei Celti.Mélanie Bruniaux all'arpa celtica è accompagnata da Andreè Bottiglioni (Bodhrán e percussioni), Raffaele Bifulco (Flauti), Lucia de Carlo (Voce) e da Olivier Schmitt (Violino).Ascolta su Spotify: https://open.spotify.com/ album/1GJ6kFJy3PQTvEdJEcNw1z