Lupus Society of Illinois

mary@lupusil.org Lupus Society of Illinois

--QUIÉNES: Sobrevivientes de lupus, sus familias y amigos, y cientos de partidarios localesRepresentantes de la Lupus Society of Illinois (LSI)QUÉ: Caminantes, incluyendo sobrevivientes, familias y amigos, partidarios locales y espectadores animadores estarán uniéndose a los representantes de LSI durante la 10° Anual Caminata por Lupus Suburbios del Norte de ésta organización. Ésta divertida y familiar caminata de 1 o 3 millas comenzará en Half Day Forest Preserve en Vernon Hills, IL. Las Caminatas de Lupus de Illinois son las reuniones más grandes del área para la comunidad de lupus; éstas proveen una oportunidad crucial para que ésta comunidad se conozca, hagan conciencia, y aseguren fondos para lupus y sus investigaciones.Lupus es una enfermedad autoinmune crónica que causa inflamación y daño a los tejidos y que puede atacar a cualquier parte del cuerpo – piel, articulaciones, órganos internos, etc. La naturaleza crónica de esta enfermedad significa que signos y síntomas típicamente duran más de seis semanas y muchas veces hasta por años.Todos los participantes registrados para la Caminata de Lupus Suburbios del Norte recibirán una camiseta oficial de la Caminata de Illinois por Lupus, una merienda al finalizar el evento, y pueden participar de una multitud de rifas, actividades y juegos! Actividades incluyen un DJ y pintura para la cara de los niños. Premios serán otorgados a participantes que puedan recaudar $100 o más.Registración para adultos es $25 antes del evento ($30 en el lugar) y $10 para niños de 12 años o menor. Participantes pueden caminar individualmente o como parte de un equipo.El año pasado, los 350+ participantes de la Caminata por Lupus Suburbios del Norte lograron recaudar $57,000. Todos los fondos beneficiarán los programas, servicios e investigaciones de LSI los cuales le ofrecen apoyo a los afectados por lupus.CUÁNDO: Sábado, 13 de mayo, 2017Registración comienza a las 9:00 a.m.La caminata comienza a las 10:00 a.m.DÓNDE: Half Day Forest Preserve (Milwaukee Ave., Norte de Rte 22) en Vernon Hills, IL.La misión de la Lupus Society of Illinois' es promover conciencia sobre lupus y complementar el trabajo de profesionales de la salud proveyendo recursos personalizados para la comunidad de lupus mientras se apoya la investigación. La LSI le ofrece programas y servicios al estado de Illinois diseñados para satisfacer las necesidades de la comunidad de lupus.Cada día, aproximadamente 1.5 millones de Americanos luchan con los efectos debilitantes e incapacitantes de lupus, una enfermedad autoinmune crónica que causa inflamación y daño a los tejidos de cada sistema de órganos del cuerpo.Lupus puede ser fatal, es difícil de diagnosticar, no tiene cura y hay pocos tratamientos disponibles. Noventa por ciento de las personas que sufren de lupus son mujeres y las minorías tienen dos y tres veces más riesgo de adquirir la enfermedad, aunque, cualquier persona a cualquier edad puede adquirir la enfermedad. Conocer los signos y síntomas de lupus es esencial para un diagnóstico temprano. Favor de contactar a la LSI para más información a info@lupusil.org o llamar al (312) 542-0002. Síganos en Facebook, Twitter.