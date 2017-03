Nieuw! Employment Screening & Personeelsfraude

International Management Forum (IMF) breidt haar aanbod uit met een nieuwe 5-daagse opleiding over pre-, in- en post-Employment Screening! Na afloop ontvangen de deelnemers de officiële internationale titel Certified Insider

Contact

International Management Forum (IMF)

+31 40 246 02 20

info@imf-online.com International Management Forum (IMF)+31 40 246 02 20

End

-- 75% van de Nederlandse bedrijven is slachtoffer van personeelsfraude en de schade hiervan loopt in de honderden miljoenen euro's per jaar! 75% van alle economische delicten wordt gepleegd door eigen personeel waarvan meer dan 50% langer dan 5 jaar in het bedrijf werkzaam is. Eveneens wordt er in 25% van alle cv's wordt keihard gelogen, en niet-integer handelen (zoals intimidatie en pesten) levert eveneens een grote schadepost op voor bedrijven!Goed, betrouwbaar en integer personeel is een van de belangrijkste voorwaarden voor het succes van een organisatie. Het formuleren en implementeren van een Employment Screeningsbeleid (http://www.imf-online.com/vakgebieden/hr-management/employment-screening-personeelsfraude.php)is een belangrijke stap in het kader van een integriteits-en frauderisicobeleid als onderdeel van een personeels- en securitybeleid. In deze actuele en complete opleiding komen alle facetten van het voorkomen, ontdekken en minimaliseren van personeelsfraude aan bod aan de hand van een professioneel Employment Screeningsbeleid. Er wordt een onderverdeling gemaakt in:· -Pre-Employment Screening (PES)· -In-Employment Screening· -Post-Employment ScreeningKijk voor meer informatie op de website van International Management Forum (IMF); www.imf-online.com ( http://www.imf- online.com/vakgebieden/ hr-management/ emplo... ).International Management Forum (IMF) ( http://www.imf- online.com/ ) is gespecialiseerd in het ontwikkelen en uitgeven van veelal certificerende (vaak ook schriftelijke)cursussen en (post-HBO) opleidingen. De cursussen sluiten direct aan bij het belangstellingsniveau van het management en professionals van (middel)grote organisaties en bestrijken onder meer het ICT, financiële en HRM-vakgebied. IMF is al bijna 25 jaar actief op de Nederlandse markt en sinds 15 jaar ook internationaal. De internationale cursussen en opleidingen worden in meer dan veertig landen verkocht.