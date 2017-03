Madeforpeople, la app para provocar cambios en tu lugar de trabajo y ponerle nota

Una plataforma colaborativa que cambia las reglas del juego dando más poder a los empleados de las empresas. Una forma de publicar propuestas o quejas de forma anónima y apoyar las de otros compañeros para provocar una respuesta de la empresa.

-- madeforpeople es una plataforma que parte de la convicción de que para que todos ganemos, las empresas tienen que estar al servicio de las personas, de sus empleados; Esta convicción se sustenta en multitud de datos que demuestran que las empresas que realmente cuidan de sus empleados, sobrepasan en rentabilidad (+20%) y creatividad (+12%) al resto de empresas. Es un hecho que el 70% de los empleados no están implicados con la empresa en la que trabajan (fuente: Gallup 2017), entonces… ¿Qué necesitan cambiar las empresas para evitar esto?madeforpeople nace con la vocación de ser un "change.org"de empresas, una plataforma en la que las personas puedan publicar sus propuestas o las quejas acerca de su lugar de trabajo para hacerse oír y recibir apoyos de sus compañeros.¿Cómo se provocan los cambios reales? En madeforpeople, todos los comentarios, quejas y propuestas que se publican sobre un lugar de trabajo en concreto, a parte de ser anónimos, son visibles a todos los usuarios de la app y cualquiera puede compartirlo en twitter. El objetivo es cualquier persona sepa "que se cuece" en cualquier empresa y cuáles son los "asuntos calientes" de su día a día. Para que de esa forma, las empresas se vean motivadas a solucionar los aspectos que más preocupan a sus empleados, y demostrar a todos su voluntad de cuidar de ellos.La app de madefropeople también pone al alcance de las personas el poder de poner nota a su lugar de trabajo en varias dimensiones. Concretamente 5 dimensiones, elegidas en base a aquello que más preocupa a las personas en su lugar de trabajo: conciliación e igualdad, oportunidades de crecimiento, ambiente laboral, buenos jefes y salarios justos. La novedad es que la nota que se pone en cada dimensión puede cambiarse en cualquier momento, para que así la nota de esa empresa refleje la realidad actual.madeforpeople nace con la intención de ayudar a las personas haciendo que las empresas se preocupen más del nivel de felicidad de sus empleados, porque ya va siendo hora de que las empresas estén al servicio de las personas y no alrevés, porque una empresa sin personas no es nada!madeforpeople está disponible para Android desde el 10 de Marzo de 2017, y próximamente estará disponible para iOS