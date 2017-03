Recomandari pentru lentilele de contact torice

acuvue lentile torice

-- Lentilele de contact torice sunt destinate persoaneleor care sufera de astigmatism, dar si de hipermetropie. Sunt create pentru a corecta astigmatismul, dar si miopia sau hipermetropia. Ele se gasesc in variante de purtare zilnica, bilunara si lunara. Alegerea tipului ideal se face in functie de cerintele si de preferintele fiecarei persoane in parte, cu sfat de la medicul oftalmolog, bineinteles!Lentilele de contact torice sunt moi, special concepute pentru a corecta astigmatismul. Cele mai multe lentile de contact torice pentru astigmatism sunt realizate fie din hidrogel conventional sau un hidrogel silicon care are un grad mare de permeabilitate. Aceste lentile nu sunt deloc rigide, sunt foarte usor de folosit. Pentru a comanda o pereche de astfel de produse este nevoie de recomandare de la medicul oftalmolog.O pereche de lentile de contact moi pentru astigmatism difera de cele care sunt destinate pentru miopie sau hipermetropie. Astfel, pentru aceste probleme poti apela si la lentile, nu numai la ochelari.Pentru ca fiecare ochi cu astigmatism este unic, poate dura mai mult pana cand o persoana sa gaseasca lentilele potrivite. Este nevoie de cautari pentru a descoperi marca si designul care ofera cea mai buna potrivire, confortul, si acuitatea vizuala de care o persoana are nevoie.Este important ca dupa ce sunt puse in ochi sa stea corect, deoarece ele au un anumit mod de orientare. Daca nu sunt fixate cum trebuie, atunci calitatea vederii nu este una excelenta. De asemenea, persoanele in cauza pot simti si disconfort. Disconfortul este normal in primele momente ale purtarii, insa nu si dupa aceea, nu trebuie sa simti ca ai lentile de contact torice: https://www.optilen.ro/ lentile-de-contact- torice.html O pereche de lentile torice costa mai mult, spre deosebire de lentile obisnuite, pentru ca au un design mai complex. Diferentele de cost se pot simti si intre diferite modele de lentile torice, pentru ca pretul depinde de material, de tipul de design, dar si de firma care se ocupa de fabricarea acestora!