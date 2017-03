Nieuw! Cost Estimating Foundation

Een unieke 4-daagse cursus over het begroten en beheersen van de kosten van technische projecten.

-- Het correct inschatten van de kosten van technische projecten is het vinden van een balans tussen theoretische modellen en voorspellingen enerzijds en veel praktijkervaring anderzijds. Om de kosten onder controle te houden is het in elk project in een technische of industriële omgeving noodzakelijk dat een aantal mensen professionele kennis heeft op dit gebied.Tijdens deze cursus komen zowel de basis als de meer geavanceerde aspecten van kostenbegrotingen aan bod. De theorie wordt afgewisseld met voorbeeldcases en oefeningen zodat het geleerde na afloop van de cursus onmiddellijk in praktijk te brengen is. Alle belangrijke aspecten komen aan bod, van het opstellen van een eerste budget tot het uitwerken van een gedetailleerde kostenbegroting.De 4-daagse Cost Estimating Foundation (http://www.imf-online.com/vakgebieden/IT_project-management/cost-estimating-foundation.php)cursus is gericht op iedereen die actief is in een technische of industriële omgeving en in contact komt met het kostenaspect van projecten en hier meer inzicht in en kennis over wil verwerven. Bijvoorbeeld:projectingenieurs en project managers, planners, cost estimators, werkvoorbereiders, maintenance engineers en maintenance managers en inkopers.Kijk voor meer informatie op de website van International Management Forum (IMF); www.imf-online.com ( http://www.imf- online.com/vakgebieden/ IT_project-manageme... ).International Management Forum (IMF) ( http://www.imf- online.com/ ) is gespecialiseerd in het ontwikkelen en uitgeven van veelal certificerende (vaak ook schriftelijke)cursussen en (post-HBO) opleidingen. De cursussen sluiten direct aan bij het belangstellingsniveau van het management en professionals van (middel)grote organisaties en bestrijken onder meer het ICT, financiële en HRM-vakgebied. IMF is al bijna 25 jaar actief op de Nederlandse markt en sinds 15 jaar ook internationaal. De internationale cursussen en opleidingen worden in meer dan veertig landen verkocht.