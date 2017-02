Marly-Ann Spronken | Wellness Kliniek| TOP vrouwen 2016

TOP 100 EVENT Verander de toekomst, begin hier! Top Vrouwen OPZIJ organiseerde voor de achtste keer het Top 100 event met als thema: verander de toekomst, begin hier.

-- Het was een avond vol moois met – bekende en minder bekende - invloedrijke dames die op een inspirerende manier een positieve bijdrage leveren aan de wereld. De leuke speeddates met sociaal bewogen vrouwen en experts werd één van de gezelligste netwerkborrels van Nederland. Met als hoogtepunt de bekendmaking van de invloedrijkste vrouw van Nederland!Heel wat inspirerende vrouwen waren aanwezig op het Top 100 event: Prinses Mabel van Oranje, Petra Stienen; winnares van de Aletta Jacobs Prijs, Ionica Smeets de wiskundige en wetenschapsjournalist, Zizi Fernandes oprichtster van Mama Taxi, Cathelijne Broers (directeur Nieuwe Kerk en Hermitage),(directeur Spronken Group), Vivianne Bendermacher (Techionista)en journaliste Hasna el Maroudi.Simone van Saarloos & Eva Maria de Waal gaven een fragment uit de voorstelling Holy F. en presentatrice Sofie van den Enk presenteert de avond.Naast de Top 100 presenteren de organisatoren dit jaar ook een top 10-lijst voor de Impact Award. Voor deze lijst kan nog gestemd worden. In deze lijst komen vrouwen te staan die minder zichtbaar zijn voor het grote publiek, maar wel veel impact hebben op onze samenleving.TOP VROUWEN STAAT VOOR BOARDROOM EMPOWERMENTDe database Topvrouwen.nl bevat profielen van ervaren en getalenteerde topvrouwen. De kandidaten zijn werkzaam in uiteenlopende sectoren en hebben een ruime bestuurlijke en praktijkervaring.TopvrouwBent u een getalenteerde, ervaren topvrouw en bent u beschikbaar als commissaris, lid van de raad van bestuur of lid van de raad van toezicht? Dan nodigen wij u van harte uit om uw kandidatuur kenbaar te maken. Velen gingen u voor. De meeste topvrouwen die verkozen werden, werden voorgedragen door peers.Top-200 bedrijven nu ook zichtbaar voor de meer dan 4.700 bedrijven die vallen onder de Wet bestuur en toezicht. De database is bedoeld voor boardroom empowerment, die bedrijven en instellingen ondersteunt bij lange termijn belangen. Zij willen immers de beste kandidaten werven en hebben daarbij oog voor genderdiversiteit. Met een paar klikken bereiken zij een groot potentieel aan zorgvuldig geselecteerde, talentvolle, ambitieuze kandidaten.OPROEP AAN ALLE TOPVROUWEN VAN NEDERLAND en BELGIETopvrouwen.nl roept álle topvrouwen op zich kenbaar te maken.Topvrouwen.nl heeft een duidelijke missie: de doorstroom van het aantal vrouwelijke bestuurders en commissarissen versnellen. Van onze database met honderden ambitieuze, board ready vrouwen belanden er velen op longlists en uiteindelijk in de boardroom.Een dient een groter doel: het ontkrachten van de aanname 'dat er niet genoeg geschikte vrouwen zijn in topfuncties'.