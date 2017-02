eTA Canada Pubblica vademecum per ottenere il Visto Canadese

eTA Canada, agenzia online che fornisce assistenza per ottenere l'autorizzazione elettronica di viaggio eTA necessaria per entrare in Canada, ha pubblicato un articolo dettagliato come avere il visto per il Canada.

-- eTA Canada ha pubblicato un detagliatissimo articolo sulle modalità operative e casi pratici per il rilascio dell'autorizzazione elettronca di viaggio per soggiornare o transitare in Canada:"l'eTA è obbligatoria dal marzo 2016. Si tratta di una novità importante nel controllo e regolamentazione dei flussi di passeggeri verso il Canada" ha dichiarato un portavoce dell'agenzia a proposito del lavoro pubblicato recentemente. Parlando nell'ambito di un evento pubblico, il portavoce dell'agenzia ha descritto in dettaglio il lavoro svolto:"In questi mesi abbiamo gestito moltissime pratiche. Dalle domande dei nostri Clienti, ci siamo resi conto che molto confondono il visto tradizionale con il nuovo eTA Canada. In effetti le differenze sono notevoli. Chi desidera visitare il Canada per un breve periodo di tempo può avvalersi dell'eTA, evitando i tempi della burocrazia tradizionale, se si è cittadini di uno dei 51 paesi con cui il Canada ha rapporti tali da consentire una liberalizzazione dei movimenti con questa procedura elettronica.Sebbene la regolamentazione è semplice, nella pratica abbiamo riscontrato casi particolari ed eccezioni alle regole: persone con precedenti penali, oppure con situazioni di salute precaria sono spesso ai limiti dell'applicabilitàdella procedura. Per evitare perdite di tempo e vedersi rigettata la domanda di eTA, abbiamo raccolto in questo articolo tutta la nostra esperienza.l'Articolo è nella sua prima versione e presto faremo un aggiornamento con nuove informazioni e casi pratici per aiutare chi è alla ricerca di informazioni e suggerimenti sul funzionamento del visto canadese eTA Canda."Gi argomenti affrontati nell'articolo sono:• Rilascio dell'autorizzazione per viaggiare in Canada• Informazioni sul piano di Autorizzazione di Viaggio Elettronico (eTA)• Requisiti per richiedere un eTA• Chi ha bisogno di un eTA per entrare in Canada?• La storia del visto Canadese• Paesi esenti da visto• Alcuni casi in cui è richiesto un eTA per il Canada• Qual è la Procedura per il rilascio di un eTA?• Mancato rilascio di un eTA• Per quanto tempo è valido un eTA?• Validità dell'eTA per viaggiare in Canada• Bambini e gli eTA• Alcuni dettagli sulle nazioni esenti da visto• Quando è consigliato compilare il modulo per un eTA• Possibili esiti della richiesta eTA• Possiedi più passaporti?• Quando deve essere utilizzato l'eTA?• Scali e transiti con un eTA Canada• Viaggi verso il Canada in macchina durante una visita negli Stati Uniti d'America• Fare più viaggi con un eTA• Considerazioni sull'esenzione dall'obbligo di visto• Obbligo di Lasciare il Canada con un eTA• Che Succede Quando si supera il limite massimo dei sei mesi con un eTA?• Scadenza di un eTA durante il soggiorno in Canada• Esiste un visto canadese eTA?• Il mio eTA è ancora valido se il mio passaporto è scaduto/cambiato?• Cosa posso fare se mi viene negato l'eTA?• Posso sapere perché mi è stata negata l'autorizzazione di viaggio?• Ho bisogno di un eTA se entro in Canada con un auto?• Ho bisogno di un eTA per entrare in Canada con un aereo privato?• Ho bisogno di un eTA se entro in Canada su una barca privata?• Che cosa faccio se il mio passaporto sta per scadere prima del mio viaggio in Canada?• Che succede alle mie informazioni personali quando faccio richiesta per un eTA?• Quali sono le Domande presenti sul modulo eTA?• Correzione di eventuali errori presenti sul modulo eTA• Non hai una connessione internet e/o i mezzi per effettuare il pagamento?• Caratteri non accettati dal modulo eTA• Il mio passaporto indica il mio sesso come "X"• Il programma eTA e l'HIV• Ho una Greencard (USA), posso far richiesta per un eTA?• Come aggiornare dati sul modulo eTA dopo l'invio• Perché il modulo eTA chiede informazioni sul mio lavoro?• Che succede se lascio un campo del modulo vuoto?• La Differenza tra Visto per il Canada ed eTA Canada• Ho già un visto canadese valido, cosa faccio?• Richieste per un eTA precedentemente respinte• Richiesta di procedimento accelerato per un eTA dopo una richiesta respinta• La Procedura di Ispezione Doganale• Che succede se mi viene negato l'accesso in CANADA?Ulteriori informazioni ed approfondimenti: