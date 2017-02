Marly-Ann Spronken over marktwerking in de gezondheidszorg

Marly-ann spronken | marktwerking in de gezondheidszorg " … nieuwe initiatieven, innovaties, producten en moderne behandelwijzen zijn de weg naar een betere toekomst"

Marktwerking in de gezondheidszorg

--is directeur en aandeelhouder bijmet bedrijven in Groot-Brittannië, België, Nederland en Frankrijk.Ze is tevens Chief Executive van– een kliniek voor plastische esthetische chirurgie in België. Wellness Kliniek is een 100% private organisatie voor niet-verzekerde zorg.'Zorg is geen markt', vinden sommige politieke partijen. Marktwerking in de zorg is volgens hen geen goed idee. Marktwerking?Laten we eens kijken naar de praktijk van een zorgondernemer.Van echte marktwerking in de cosmetische chirurgie sector is weinig sprake, zegt. "Veel kan en mag niet, er is zoveel gereguleerd. Gelukkig is er de kwaliteit van zorg. Het enige waar je echt mee kunt concurreren en wat het zorgondernemerschap leuk maakt, is de service, de roeping om ten dienste van de patiënt te staan en de beste zorg te leveren.: " Betrokkenheid, service gericht zijn, is niet alleen beter voor de patiënt, het is ook beter voor de medewerkers. BijGenk en in allebedrijven heerst bevlogen dienstverlening en een betrokken sfeer. Onze service gerichte medewerkers, onze teams, dat is de sleutel van ons succes! "MARKTWERKING in de ZORGRadar Extra laat opvallende bevindingen zien, bijvoorbeeld hoe marktprikkels en het declaratiesysteem met de dbc-codes artsen en ziekenhuizen aanzetten tot onnodige onderzoeken en behandelingen. Ziekenhuizen worden in het nieuwe zorgstelsel geacht winst te maken en zijn afhankelijk van de 'productie' die gedraaid wordt. In de medische sector wordt soms wel gesproken over 'productietenten' als het over ziekenhuizen gaat. Een overstap naar een ander ziekenhuis betekent bijvoorbeeld vaak dat de patiënten opnieuw dezelfde onderzoeken moeten ondergaan, terwijl dit lang niet altijd nodig is.De minister wil weten hoe specialisten en bestuurders denken over de weeffouten en de financiële prikkels in het huidige systeem. Welke stappen moet er genomen worden om de zorg te verbeteren?Ze praat hierover onder andere met Wouter Bos, Marcel Levi, Wim van der Meeren, Ruben Wenselaar en Evelien Tonkens.Het ziekenfonds is in Nederland niet voor niets afgeschaft. Hier heeft de overheid lange tijd over nagedacht en over gediscussieerd aan de hand van diverse adviezen en onderzoeksresultaten. Aanhouden van het ziekenfonds zou op lange termijn te duur worden, bleek uit onderzoek en waarnemingen. Vergrijzing, de zeer snel stijgende zorgkosten, lagere kwaliteit van zorg en relatief lange wachtlijsten bleken uiteindelijk de belangrijkste redenen voor het invoeren van een gereguleerde marktwerking in de zorg.Deze vorm van marktwerking houdt in dat de overheid nog altijd toeziet op de balans tussen vraag en aanbod in de verschillende zorgsectoren, maar dat er wel ruimte is voor concurrentie, verschil in zorgaanbod en verschillen in de prijzen van behandelingen. Het is nog geen volledig vrije markt, maar een markt die door de overheid wordt gecontroleerd en gereguleerd.Marly-Ann Spronken: " Een groot voordeel van marktwerking in de zorg is dat er kostenbewustzijn wordt gecreëerd bij patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Dit zorgt ervoor dat er ook veel meer op de kosten en kwaliteit wordt gelet en er veel meer wordt ingezet op efficiëntie van de zorgverlening."Marly-Ann Spronken: "Elke leverancier wil namelijk de beste materialen, zorg en service bieden aan de klant en we worden erop afgerekend als dat niet het geval is. Marktwerking zorgt ervoor dat aanbieders veel meer gaan kijken naar de vraag die er bij hun klanten is. Financiële en juridische ruimte voor nieuwe initiatieven, innovaties, producten en moderne behandelwijzen zijn de weg naar een betere toekomst!"