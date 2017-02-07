Değer Varlık Yönetim ve Karaoğuzlar Anlaştı

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Dr. Erkin Ölmez, Değer Varlık Yönetim

***@degervarlikyonetim.com Dr. Erkin Ölmez, Değer Varlık Yönetim

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-- Değer Varlık Yönetim 2017 yılında yeni bir iş birliğine imza attı. Kuruluşun yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük 100 sanayi şirketinden biri olan Beypiliç'in ortaklarından Sn. Berrin Karaoğuz ve ailesi, bu sene Dr. Erkin Ölmez tarafından kurulan değer yatırım fonuna yatırım yapma kararı aldı.Değer, iş birliği kapsamında, sahip olduğu uluslararasışirket alım satım birikimini kullanarak, 2017'den itibaren Sn. Berrin Karaoğuz ve ailesinin varlıklarının belirli bir kısmının yönetimini yapacak.1979 yılında karma yem üretmek amacı ile Beypazarı'nda kurulan Beypiliç, Türkiye'nin en büyük 100 üretim şirketinden biri olup, şu anda esas olarak beyaz et üreticiliği üzerine çalışmaktadır. 1995 yılında merkezi Bolu iline taşınan Beypiliç, 2015 yılı itibariyle 945 milyon TL'lik cirosuyla, Türkiye'nin beyaz et üreticiliği alanındaki en büyük 2. firmasıdır.Değer Varlık Yönetim 2013 yılında Dr. Erkin Ölmez tarafından temelleri atılan özel bir ticaret ve yatırım kuruluşudur. Warren Buffett tarafından uygulanarak ün kazanan değer yatırımcılığıstratejisi ile yürütülen şirket, nitelikli ortaklarının sermayesi ile hızlı büyüyen kalıcı Amerikan şirketlerinin indirimli hisse senetlerine uzun vadeli yatırımlar yapar.Değer 2013 yılındaki kuruluşundan 2017 başına kadar geçen 4 senede ortaklarına dolar bazında %10.3; TL bazında %31.1 senelik bileşik getiri sağlamıştır.Değer Varlık Yönetim