 
News By Tag
* Deger Yatirimciligi
* Dr Erkin Olmez
* Deger Varlik Yonetim
* More Tags...
Industry News
* Business
* More Industries...
News By Place
* Ankara
  ankara
  Turkey
* More Locations...

Country(s)
United States
Australia
India
Hong Kong
England
- - -
More Countries


Industry News





February 2017
MoSuSaFrThWeTu
13121110987


Değer Varlık Yönetim ve Karaoğuzlar Anlaştı

 
 
ZZZ-850X470
ZZZ-850X470
ANKARA, Turkey - Feb. 13, 2017 - PRLog -- Değer Varlık Yönetim 2017 yılında yeni bir iş birliğine imza attı. Kuruluşun yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük 100 sanayi şirketinden biri olan Beypiliç'in ortaklarından Sn. Berrin Karaoğuz ve ailesi, bu sene Dr. Erkin Ölmez tarafından kurulan değer yatırım fonuna yatırım yapma kararı aldı.

Değer, iş birliği kapsamında, sahip olduğu uluslararası şirket alım satım birikimini kullanarak, 2017'den itibaren Sn. Berrin Karaoğuz ve ailesinin varlıklarının belirli bir kısmının yönetimini yapacak.

1979 yılında karma yem üretmek amacı ile Beypazarı'nda kurulan Beypiliç, Türkiye'nin en büyük 100 üretim şirketinden biri olup, şu anda esas olarak beyaz et üreticiliği üzerine çalışmaktadır. 1995 yılında merkezi Bolu iline taşınan Beypiliç, 2015 yılı itibariyle 945 milyon TL'lik cirosuyla, Türkiye'nin beyaz et üreticiliği alanındaki en büyük 2. firmasıdır.

Değer Varlık Yönetim 2013 yılında Dr. Erkin Ölmez tarafından temelleri atılan özel bir ticaret ve yatırım kuruluşudur. Warren Buffett tarafından uygulanarak ün kazanan değer yatırımcılığı stratejisi  ile yürütülen şirket, nitelikli ortaklarının sermayesi ile hızlı büyüyen kalıcı Amerikan şirketlerinin indirimli hisse senetlerine uzun vadeli yatırımlar yapar.

Değer 2013 yılındaki kuruluşundan 2017 başına kadar geçen 4 senede ortaklarına dolar bazında %10.3; TL bazında %31.1 senelik bileşik getiri sağlamıştır.

Değer Varlık Yönetim
http://www.degervarlikyonetim.com

Contact
Dr. Erkin Ölmez, Değer Varlık Yönetim
***@degervarlikyonetim.com
End
Source:Değer Varlık Yönetim
Email:***@degervarlikyonetim.com Email Verified
Tags:Deger Yatirimciligi, Dr Erkin Olmez, Deger Varlik Yonetim
Industry:Business
Location:Ankara - ankara - Turkey
Account Email Address Verified     Account Phone Number Verified     Disclaimer     Report Abuse
deger varlik yonetim PRs
Trending News
Top Daily News
Top Weekly News

Top Daily News
Top Weekly News
PTC News

Feb 13, 2017 News



Like PRLog?
9K2K1K
Click to Share