News By Tag
Industry News
News By Place
Country(s)
Industry News
Değer Varlık Yönetim ve Karaoğuzlar Anlaştı
Değer, iş birliği kapsamında, sahip olduğu uluslararası
1979 yılında karma yem üretmek amacı ile Beypazarı'nda kurulan Beypiliç, Türkiye'nin en büyük 100 üretim şirketinden biri olup, şu anda esas olarak beyaz et üreticiliği üzerine çalışmaktadı
Değer Varlık Yönetim 2013 yılında Dr. Erkin Ölmez tarafından temelleri atılan özel bir ticaret ve yatırım kuruluşudur. Warren Buffett tarafından uygulanarak ün kazanan değer yatırımcılığı
Değer 2013 yılındaki kuruluşundan 2017 başına kadar geçen 4 senede ortaklarına dolar bazında %10.3; TL bazında %31.1 senelik bileşik getiri sağlamıştı
Değer Varlık Yönetim
http://www.degervarlikyonetim.com
Contact
Dr. Erkin Ölmez, Değer Varlık Yönetim
***@degervarlikyonetim.com
End
Account Email Address Account Phone Number Disclaimer Report Abuse